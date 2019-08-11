抵制日貨延燒！日車在韓市占率狂掉 這國進口車撿到槍

2019-08-11 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



賓士E-Class系列車款上月在韓銷量突破10萬輛大關。美聯社 分享 facebook 南韓抵制日貨效應浮現，根據該國汽車進口商和經銷商協會11日公布的數據，日本汽車上月在南韓僅賣出2674輛車，2年5個月來首度出現月銷量不到3000台的情形，且市占率也從6月的20.4%狂降6.7個百分點至13.7%。

相反地，德國車7月在韓銷量為1萬2006輛，市占率61.7%，比6月增加6.3個百分點。

德國汽車大廠賓士說，第10代E-Class豪華轎車在上月賣破10萬輛，成為在韓銷量達到此一里程碑的首個進口車。

業內人士表示，在長期抵制日貨背景下，德國汽車在韓銷量將持續上升。