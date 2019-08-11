親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

U23男排／首闖決賽就奪冠 中華男排退印度登頂

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

抵制日貨延燒！日車在韓市占率狂掉 這國進口車撿到槍

2019-08-11 22:09聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

賓士E-Class系列車款上月在韓銷量突破10萬輛大關。美聯社
賓士E-Class系列車款上月在韓銷量突破10萬輛大關。美聯社
分享
南韓抵制日貨效應浮現，根據該國汽車進口商和經銷商協會11日公布的數據，日本汽車上月在南韓僅賣出2674輛車，2年5個月來首度出現月銷量不到3000台的情形，且市占率也從6月的20.4%狂降6.7個百分點至13.7%。

相反地，德國車7月在韓銷量為1萬2006輛，市占率61.7%，比6月增加6.3個百分點。

德國汽車大廠賓士說，第10代E-Class豪華轎車在上月賣破10萬輛，成為在韓銷量達到此一里程碑的首個進口車。

業內人士表示，在長期抵制日貨背景下，德國汽車在韓銷量將持續上升。

德國南韓
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

艾格撒清真寺外爆衝突 以警發射震撼彈驅散群眾

2019-08-11 20:30

訪問中國遭拒 德議員：持續關心新疆人權

2019-08-11 20:26

布拉格同志大遊行 台灣首度參與

2019-08-11 22:20

瓜地馬拉總統決選登場 外界聚焦與美國移民協議

2019-08-11 18:31

英國正準備替企業紓困 以因應「無協議脫歐 」

2019-08-11 18:12

義領袖要李察吉爾 用私人飛機把難民載回好萊塢

2019-08-11 17:58

美國2020人口普查 台美小姐籲種族欄填台灣人

2019-08-11 15:38

拉達克劃為印度中央直轄區 牽動中印敏感神經

2019-08-11 15:16

俄國創最大抗議潮 民眾要公平選舉

2019-08-11 15:05

斯國民眾求改變 寧要爭議性強人

2019-08-11 14:42

應聯合國要求 利比亞將在宰牲節停戰

2019-08-11 14:42

西班牙恢復鬥牛了 法院：禁令違憲

2019-08-11 14:41

波多黎各新總督惹議 人民分成三派

2019-08-11 14:40

坦桑尼亞儲油槽爆炸案 盜油惡習是主因

2019-08-11 14:40

義大利10月改選 駁離開歐元區傳言

2019-08-11 14:39

葉門聯軍鬧內訌 各界籲先打叛軍

2019-08-11 14:38

抵禦中國的佛教要塞？印度「拉達克直轄區」邊境爭議

2019-08-11 14:00

2.4萬羅馬尼亞人 政府總部外喊「小偷下台」

2019-08-11 13:33

莫斯科示威8年最大規模 6萬人爭「有選擇權的選舉」

2019-08-11 13:31

挪威清真寺槍案 西方白人至上攻擊疑再添一筆

2019-08-11 10:35

數萬名羅馬尼亞民眾上街抗議 要求左翼政府下台

2019-08-11 10:10

KCNA：親自視導新武器試射 金正恩極度滿意

2019-08-11 08:07

6萬人上街抗議莫斯科選舉不公 8年來最大規模

2019-08-11 08:06

東非坦尚尼亞油罐車爆炸 增至64死70傷

2019-08-11 05:15

挪威清真寺傳槍擊一傷 年輕白人犯嫌被捕

2019-08-11 03:17

川普收到金正恩信 「對射飛彈有小歉意」

2019-08-11 00:32

英義領袖為何和歐盟唱反調？為這原因 不惜冒著經濟風險…

2019-08-11 00:32

星期人物／俄反對派大將 為何只剩下她沒坐過牢？

2019-08-11 00:32

英義領袖唱反調 歐盟頭大

2019-08-10 22:44

印度加緊控制喀什米爾 巴基斯坦無牌可打

2019-08-10 22:07

川普：金正恩致函抱怨美韓軍演 也為試射致歉

2019-08-10 21:35

日韓鷸蚌相爭 中朝漁翁得利？

2019-08-10 20:22

川普討保護費從300億增至1500億 韓國交是不交?

2019-08-10 19:40
看更多

熱門文章

一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！4年走過29個國家公園

2019-08-11 09:42

全球首富家族1小時賺1.26億元 家族企業員工起薪348元

2019-08-11 11:28

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-11 17:39

這不是我要的生日禮物！印度男子怒推BMW新車入河

2019-08-10 21:11

日本提前解禁部分半導體原料管制 日媒曝因為此事

2019-08-11 17:41

高爾夫球沒落 現代人生活模式是主因

2019-08-11 10:35

拉鍊壞掉沒關係！日本達人只用一支叉子「10秒修補」完畢

2019-08-11 20:05

義領袖要李察吉爾 用私人飛機把難民載回好萊塢

2019-08-11 17:58

被溫馨飼養的「IKEA鯊魚」？日男一口氣養了5尾笑翻網友

2019-08-11 19:46

川普打貿易戰 武器一籮筐

2019-08-10 23:07

馬斯克支持 美總統參選人「台灣移民二代」楊安澤

2019-08-11 11:27

東非坦尚尼亞油罐車爆炸 增至64死70傷

2019-08-11 05:15

美國2020人口普查 台美小姐籲種族欄填台灣人

2019-08-11 15:38

投資人加快撤離垃圾債與股票基金 上周創今年最大流出

2019-08-11 18:33

英義領袖唱反調 歐盟頭大

2019-08-10 22:44

取消九月美中談判？ 美方說法含糊

2019-08-11 01:04

示好？ 陸向美進口原油

2019-08-10 23:07

不讓矽谷專美於前 人造肉產業進軍澳洲市場

2019-08-11 08:13

美股三指數 周線收黑

2019-08-10 23:38

英義領袖為何和歐盟唱反調？為這原因 不惜冒著經濟風險…

2019-08-11 00:32

星體物質遭吞噬 黑洞旁產生熱風

2019-08-11 18:51

鐵達尼號造船廠走上破產路 員工急盼國有化

2019-08-11 10:48

IMF：美若擴大加徵關稅 中國經濟將遭重創

2019-08-11 12:40

川普好友 美淫媒獄中上吊亡！通訊錄有柯林頓、安德魯王子…

2019-08-11 00:31

淫魔富豪艾普斯坦何許人 重點背景一次看

2019-08-11 14:37

觀光客留意！羅馬「西班牙階梯」禁坐吃 違者罰款1萬4

2019-08-11 17:14

川普嗆中 白宮顧問緩頰

2019-08-10 23:39

慎入！新鞋刮腳起超恐怖「藍水泡」 美女模特兒險截肢

2019-08-11 14:28

星期人物／俄反對派大將 為何只剩下她沒坐過牢？

2019-08-11 00:32

影／滿車的黃蜂巢 專家分享除巢影片 有密集恐懼症別看

2019-08-11 17:52

才揭露權貴淫亂內幕 艾普斯坦就猝死爆陰謀論

2019-08-11 13:35

艾普斯坦花名冊這樣來的 百人娘子軍專找少女進貢

2019-08-11 17:35

抵制日貨延燒！日車在韓市占率狂掉 這國進口車撿到槍

2019-08-11 22:09

少女淫魔艾普斯坦獄中上吊自殺 解除監控疑點重重

2019-08-11 15:51

打臉美財政部 IMF：人行幾乎未干預外匯

2019-08-11 01:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top