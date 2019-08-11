義領袖要李察吉爾 用私人飛機把難民載回好萊塢

2019-08-11 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



李察吉爾（戴墨鏡者）9日登上救難船「張開手臂號」探視移民，並發送食物和水。（美聯社） 分享 facebook 好萊塢男星李察吉爾9日在義大利蘭佩杜薩島附近的公海登上救難船「張開手臂號」探視移民，並與船主、西班牙慈善組織「張開手臂」的代表在蘭佩杜薩島開記者會，呼籲歐洲各國領袖讓救難船靠岸，好讓移民上岸申請庇護。

義大利反移民的副總理薩維尼發聲明回應說，李察吉爾應該用「私人飛機」把滯留在義大利外海的160個移民載回好萊塢。

薩維尼說：「樂善好施的百萬富翁李察吉爾提出關於『張開手臂號』移民的要求，我們在此感謝他，他會用私人飛機把所有移民載到好萊塢，並收留到他自己的別墅。」薩維尼主要政策之一，就是不讓移民船進入領海。

69歲的李察吉爾9日登上載有100多名移民的張開手臂號，帶來食物和水。這些難民等待歐洲各國收留。李察吉爾說：「對這些人來說，最重要的事就是找到自由港，才可以下船，展開新的人生。」

「張開手臂」創辦人坎普在記者會上說，在公海救起的移民有權獲得遮風擋雨處，並向歐洲申請庇護。「張開手臂號」在蘭佩杜薩島附近的公海上航行，蘭佩杜薩島位於突尼西亞與義大利本土南岸之間。

坎普發推文說，張開手臂號8日晚間在公海上救起39個移民，使船上移民增為一百多個。馬爾他已同意接納8日救起的39個移民，但歐洲其他政府不願收容其餘移民。