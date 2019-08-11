葉門聯軍鬧內訌 各界籲先打叛軍

2019-08-11 14:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



葉門內戰從親政府聯軍抗衡叛軍的兩軍對壘，演變成聯軍內訌的三方混戰！自年初聯軍內部就充滿不和諧聲音，有阿聯酋撐腰的南方分離主義軍團11日徹底與政府軍翻臉，他們聲稱兵不血刃就奪下位於亞丁的臨時政府總部與軍營。聯軍內部內訌與雙方對葉門未來意見不合有關，而倒戈的導火線是南方分離主義指控，政府軍暗中與伊斯蘭主義政黨往來，關係不單純。

政府聯軍先內訌、叛變

根據《英國廣播公司》報導，經過幾天的抵抗和收編，葉門政府軍聯盟確定於11日瓦解，南方分離主義軍（STC）奪下哈迪政權在亞丁城的臨時總統府和軍營。由於國際社會普遍認可哈迪政權是葉門正統權威，哈迪暴怒指控STC在國際社會關注的情況下，發動赤裸裸的政變。

《半島電視台》報導，葉門政府軍早前在不敵叛軍青年運動（又稱胡希份子）後，就丟掉原本的首都沙納城，才會改在該國第二大城、亞丁建立臨時總部與總統府，順便當成對抗青年運動的據點，他們在國際社會協調後，與阿聯酋力挺的STC聯手組成抗叛軍聯盟；然而，隨著政府軍一步一步蠶食叛軍領地後，雙方的歧見終將攤開來講。

但還沒等到擊敗叛軍，聯盟內部不合就登上檯面，本月初的STC閱兵事件攻擊案成為導火線，當時STC旗下最精銳軍團「安全帶」（Security Belt）遭到襲擊導致36死、包含一名高級官員，雖然青年運動被列為最大嫌疑者，但STC在調查後質疑還有不少勢力涉入這起攻擊案，一個與哈迪軍團來往頻繁的伊斯蘭主義政黨就是其中之一，以此類推，哈迪軍也很可能是傷害安全帶部隊的兇手、或是知情不報的共犯。

盼聯軍停止「網內互打」

在STC先下手為強、收編哈迪軍在亞丁城的勢力後，原本該先被剷除的青年運動還安然存在，政府聯軍實力反而被削減，STC的立場態度曖昧，葉門勢力更加混亂，幾乎變成三雄鼎立，出自於人道救援立場，國際組織也急著想結束葉門內戰。聯合國秘書長古提雷茲呼籲三方進行包容性談話（雖然不太現實，但意思的確包含叛軍），盼盡快結束內戰。

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