義大利10月改選 駁離開歐元區傳言

2019-08-11 14:39 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



義大利的聯合政府日前正式宣告瓦解，並規劃下次大選，義大利副總理薩爾維尼10日表示，政府還沒有離開歐元區的計畫，同時將與歐盟協商預算問題，期望獲得更多的資助以達成減稅的目標，幫助國家度過經濟危機。

「不曾計畫離開歐元區」

近日義大利陷入政治動盪，國內聯合政府於日前垮台，預期將在10月舉行大選，薩爾維尼希望能成為下一位領導者。根據《Euro News》報導，反對派媒體《共和日報》9日宣稱，若薩爾維尼未能與歐盟達成預算上的共識，將推動義大利離開單一貨幣區的運動。薩爾維尼10日聲明，政府從來沒有離開歐元區的念頭，並駁斥這僅是反對派的幻想。

《彭博》的報導指出，義大利大選的預計時程正值議會向歐盟提出2020年預算的時間，使得來年歐盟預算編制的準備充滿不確定性。薩爾維尼日前宣稱歐盟是導致國內經濟衰退的主因，「歐盟一方面為德國和跨國企業量身訂製預算，一方面卻忽略義大利及小企業的需求。」

減稅政策為第一要務

薩爾維尼日前承諾，會投入150億歐元的經費來實施減稅政策，同時《Euro News》同篇報導指出，義大利另需要230億歐元的經費來抑制2020年銷售稅的上升，但政府須將預算赤字控制在歐盟規範的3％以下。薩爾維尼日前表示，無論歐盟如何規範義大利的預算，減稅都會是新政府的重要目標。

薩爾維尼表示，新政府需要為多數義大利人民的稅率調整至15％，「若歐盟願意配合的話很好，若不答應我們還是會執行的。」

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