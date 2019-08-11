坦桑尼亞儲油槽爆炸案 盜油惡習是主因

2019-08-11 14:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



坦桑尼亞儲油槽爆炸，目前至少60死、70多人傷，爆炸原因應該又是非法盜油惹的禍！當地警方11日表示，儲油槽爆炸於莫羅哥羅地區，遇難者並非只有爆炸元兇盜油者、更因為該處是商業要道，災難波及眾多無辜者。外媒指出，這已不是非洲首度盜油惹禍，奈及利亞當局也多次向盜油者宣戰，卻因人民面臨生存之際，寧願冒大風險盜油，才難以根治此劣習。

非法盜油惹禍

根據《英國廣播公司》報導，坦桑尼亞11日傳出大型儲油槽爆炸，由於爆炸處於商業交通要道莫羅哥羅區，是坦桑尼亞運油到第一港口城、達爾港的必經要道，車水馬龍的市民受波及，目前統計為60死、70多人受傷。當地警方表示，由於油槽有燃料逸散，火勢過廣、不易撲滅，傷亡數恐會增加。

警方從現場狀況研判爆炸原因又是非法盜油，非法盜油在中南美洲僅存於擁有特定技術的黑幫組織，但在非洲卻是平民「人人都可能是盜油賊」，由於盜油要求門檻不高，多數人採用的裝備都是非法龍頭等「粗製濫造貨」，這導致燃料外洩機率高，爆炸風險高。

據《Dunya新聞網》報導印證，近三個月內非洲就有2起爆炸案與盜油有關，包含上個月在奈及利亞北部的45死爆炸，以及5月於西非小國尼日的80死爆炸案，總計近10年來有高達9件大型盜油爆炸案。

盜油已成產業鏈

分析非洲盜油的盛行，主要還是因為民生問題。不同於中南美洲最大盜油國（墨西哥）是因暴力集團盛行，非洲則因整體經濟狀態差，就屬高風險盜油能帶來的高利益，讓人民願意「賭一把」、盜一夜抵整個月賺的錢，高利益促使人人搶當盜油賊，甚至演變成家庭事業（父母親帶小孩幫忙、到讓青少年獨當一面盜油），令當局防不勝防。

舉非洲最大產油國奈及利亞為例，該國平民盜油者與非法煉油廠勾勒出「政府眼皮下的上下游產業鏈」，再透過盜油集團運輸出國，這些非法油價位都很低廉，嚴重傷害國際市場價格，也讓奈國每年損失數十億美元。

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