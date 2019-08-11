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波多黎各新總督惹議 人民分成三派

2019-08-11 14:40台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

美國前司法部長汪達8日就職波多黎各總督，是波多黎各一週內的第3位總督。然而，由於這位新總督曾被爆濫用職權，且漠視颶風瑪莉亞補助款問題。面對這位新總督到來，波多黎各人民分為抗議派、改革派與支持派，抗議派更是在週五包圍總督住宅進行抗議示威，表達對美國政府的不滿。

任職紀錄引爭議

據《Vox》報導，美國前司法部長汪達於週四時宣誓就職，擔任波多黎各新總督，而她也是波多黎各一星期內的第三個總督（繼羅賽洛下台、佩德羅因選舉過程違憲遭免職）。

汪達曾在公部門服務30年，但職位是檢察官，並沒有任何參政經驗。此外，汪達也曾被爆濫用職權，插手發生在她女兒家的竊盜案，但卻對職責內的2017颶風瑪莉亞補助款調查案不聞不問，也拒絕查先前颶風物資被丟棄在田野一事，引發美國民眾極度不滿。

國內派別多

《廣播網》則指出，波多黎各現今分成三派：抗議派、改革派與支持派。抗議派表示不對美國政府抱持希望；改革派則呼籲國人應該冷靜，釐清問題，並對政府提出訴求；支持派認為應該給汪達一個機會，並要求停止抗議行為。

據《洛杉磯時報》報導，數百名波多黎各人民9日包圍新總督住宅，表示波多黎各已經歷過破產、長期經濟衰退、政府對天災的漠視，認為汪達並不會帶來任何改變。對此，汪達安撫說：「我會盡力穩定波多黎各的政經問題，但你們必須給我一個機會」。

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