西班牙恢復鬥牛了 法院：禁令違憲

2019-08-11 14:41 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



西班牙海島馬略卡再度迎回該國傳統活動：鬥牛！隨著近年來動保意識高漲，西班牙歷史悠久的鬥牛挨批殘忍，日前西國最高法院以「鬥牛」算是國家遺產，宣判禁止鬥牛的立法違憲，代表馬略卡島得以正大光明在本週舉行鬥牛賽，作為巴利亞利群島鬥獸場90週年的慶典活動，但可以預見的，動保團體高喊的道德議題將持續發燒。

根據《歐洲新聞網》報導，西班牙最高法院日前宣佈，因為鬥牛在憲法定義為國家遺產，禁止鬥牛的法案將以違憲處理，說明馬略卡島本週五的90週年慶祝活動中，得以再看到鬥牛儀式重現於巴利亞利鬥獸場，即便多名動保人士這幾天都前往抗議，但隨著法院判定，鬥牛慶典勢在必行。

這也牽扯出該國因鬥牛產生的爭議，據《Crypto紀實網》報導，近代動物與人權觀念逐漸普及後，西國歷史悠久的傳統鬥牛被視為最大劣俗，鬥牛若在過程中落敗，通常都是「淩遲」，因為牠們肌肉厚重，鬥牛士的長矛或長劍只能從背部多次刺往心、肺，導致鬥牛因出血過多而死，動保人士批評說，每年至少1萬多頭鬥牛這樣慘死。

但不僅僅是鬥牛，鬥牛士也常因此受傷甚至死亡，因此，西班牙最大群島加納利於1991年成為首個立法禁止鬥牛的地區，隨後，加泰隆尼亞議會於2010年跟上，通過議案從2012年開始禁止當地舉辦鬥牛賽，不過，西班牙憲法法庭2016年對加泰隆尼亞議會禁令提出違憲論，而時至近期，該國最高法院才統整出確切的全國違憲論。

雖然鬥牛不符合近代多數觀念，但西班牙很多作家與藝術家仍很愛這項傳統，在多個藝術作品都出現鬥牛的身影，包含西國著名小說《碧血黃沙》，該國與鬥牛有關的歌曲更高達200多首。

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