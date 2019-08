俄國創最大抗議潮 民眾要公平選舉

俄國民眾爭選舉權,抗議規模持續擴大!俄國民眾10日再度上街抗議,呼籲俄國總統普丁讓反對派參加9月的地方大選,上月27日有超過3千人參加,但10日卻聚集了超過2萬人,是近8年來莫斯科最大的抗議潮。普丁雖然支持度持續下降,但仍掌握該國媒體跟國會,俄國上議院近日還要修法,限制遊行地點。

抗議者年齡降低

根據《福斯新聞網》報導,10日的遊行主辦方宣稱此次遊行共有5萬人參加,但警方估計只有2萬人參與。這已是俄國連續4個禮拜,針對普丁禁止反對派參加地方大選的上街抗議。目前莫斯科有229人遭到拘留,同時在聖彼得堡的示威活動也有81人遭到逮捕。

《衛報》提到,俄國民眾的抗議年齡正逐漸降低,許多高中生或大學生雖然在普丁執政下成長,但是在社會上越來越多反對聲浪下,更多年輕人參加這次爭取反對派選舉權的抗議,很多受到年輕人歡迎的政治、言論領袖、歌手也聲援這次的抗議。

普丁仍手握重權

《衛報》分析,10日的抗議會有這麼多人的原因,包含普丁宣布許多反對派不能參加9月的地方選舉,加上先前抗議時警方逮捕超過1千人火上加油,更促使民眾上街反對政府的專橫。

普丁近年來的民調逐漸下滑,儘管反對派的挑戰越來越大,普丁手中仍握有俄國媒體跟國會。國內媒體近日紛紛宣傳普丁的政績,或是以負面字眼描述抗議現場,而俄國上議院最近還表示,要修法對遊行地點、條件進行更多限制。這也讓外界擔心俄國政府會不顧一切鎮壓群眾,讓人權待遇更加惡化。

