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俄國創最大抗議潮 民眾要公平選舉

2019-08-11 15:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

俄國10日爆發近年來最大規模抗議，有5萬人上街要求普丁開放反對派參加選舉。（Ph...
俄國10日爆發近年來最大規模抗議，有5萬人上街要求普丁開放反對派參加選舉。（Photo by Freedom House on Flickr under C.C License）
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俄國民眾爭選舉權，抗議規模持續擴大！俄國民眾10日再度上街抗議，呼籲俄國總統普丁讓反對派參加9月的地方大選，上月27日有超過3千人參加，但10日卻聚集了超過2萬人，是近8年來莫斯科最大的抗議潮。普丁雖然支持度持續下降，但仍掌握該國媒體跟國會，俄國上議院近日還要修法，限制遊行地點。

抗議者年齡降低

根據《福斯新聞網》報導，10日的遊行主辦方宣稱此次遊行共有5萬人參加，但警方估計只有2萬人參與。這已是俄國連續4個禮拜，針對普丁禁止反對派參加地方大選的上街抗議。目前莫斯科有229人遭到拘留，同時在聖彼得堡的示威活動也有81人遭到逮捕。

《衛報》提到，俄國民眾的抗議年齡正逐漸降低，許多高中生或大學生雖然在普丁執政下成長，但是在社會上越來越多反對聲浪下，更多年輕人參加這次爭取反對派選舉權的抗議，很多受到年輕人歡迎的政治、言論領袖、歌手也聲援這次的抗議。

普丁仍手握重權

《衛報》分析，10日的抗議會有這麼多人的原因，包含普丁宣布許多反對派不能參加9月的地方選舉，加上先前抗議時警方逮捕超過1千人火上加油，更促使民眾上街反對政府的專橫。

普丁近年來的民調逐漸下滑，儘管反對派的挑戰越來越大，普丁手中仍握有俄國媒體跟國會。國內媒體近日紛紛宣傳普丁的政績，或是以負面字眼描述抗議現場，而俄國上議院最近還表示，要修法對遊行地點、條件進行更多限制。這也讓外界擔心俄國政府會不顧一切鎮壓群眾，讓人權待遇更加惡化。

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