斯國民眾求改變 寧要爭議性強人

2019-08-11 14:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



斯里蘭卡政府對恐攻處理不當，民眾想換強人領政！在斯里蘭卡經濟持續下降、又發生恐攻之際，民眾對現任政府益發不滿，希望有可以保障民眾安全，並讓經濟成長的領導人帶領。而前國防部長拉加帕克薩雖遭美國指控戰爭罪、殺害記者，但斯國民眾希望他能跟菲律賓總統杜特蒂一樣，對該國恐怖份子大規模掃蕩。

民眾希望安全保障

根據《歐洲新聞網》報導，拉加帕克薩跟他的兄弟在2009年終結了斯國長期以來跟叛軍「泰米爾猛虎」的戰爭狀態，而在復活節恐攻後，現任政府的處理方式欠佳讓該國民眾非常失望，希望拉加帕克薩可以代表反對黨「斯里蘭卡人民陣線」參加斯里蘭卡年底的總統大選。

不過《亞洲新聞網》提到，拉加帕克薩也面對美國指控，他在國防部長任內對叛軍鎮壓過度，有戰爭罪之嫌，甚至還可能涉嫌殺害記者。但他獲得該國許多佛教徒支持，甚至少數天主教的信眾也希望他挺身而出，捍衛人民的安全。

南亞紛由強人執政

《歐新網》分析，南亞國家強人執政的風氣開始盛行。除了斯里蘭卡強人有望當選外，印度總理莫迪、孟加拉首相等人都是強人執政的代表，斯國民眾更希望拉加帕克薩能像菲國總統杜特蒂一樣，強力掃蕩恐怖份子。斯里蘭卡的國族主義情緒也隨著中間派處理恐攻不當而提升。

斯里蘭卡在4月復活節發生恐攻，造成當地超過200人喪生。斯里蘭卡現任政府忽略印度先前情報的警告導致這場悲劇，讓斯國民眾非常不滿。雖然拉加帕克薩醜聞也不少，不過他如果順利獲得提名參選，當選的機率非常高，這也讓外界擔心，該國的泰米爾族與少數穆斯林權利會受到比以往更多侵害。

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