應聯合國要求 利比亞將在宰牲節停戰

2019-08-11 14:42 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



利比亞官方政府與反抗派的國民軍日前皆表示，願意接受聯合國的要求，在宰牲節期間停止戰火，給予受戰亂波及的人民應有的救助，而聯合國將負起監督停戰的責任。利比亞近年國內衝突持續蔓延，人民死傷頻傳，聯合國呼籲，兩方勢力停戰後應儘速展開協商。

宰牲節暫時停戰

自從反抗政府的國民軍（Libyan National Army）於4月突襲首都的黎波里，反抗軍就與官方的民族團結政府（Government of National Accord）在首都對峙，戰火僵持不下，聯合國近期積極呼籲兩方停戰，民族團結政府9日率先表態願意接受聯合國的要求，在宰牲節期間進行「人道主義停戰」，而國民軍也於10日表示同意停戰，雙方將從10日到12日下午暫時停火。

根據《半島電視台》報導，雙方的停戰須達到幾個條件，包括停止所有戰區的軍火、暫停所有軍事飛行、雙方不得於停戰時調遣軍隊、以及聯合國負起監督的責任。民族團結政府表示，停戰期間將著重於救助受難的人民。國民軍的發言人也表示，這次的停戰是為了讓人民和平過節，以示對宰牲節的尊重。

利比亞戰亂不斷

《法新社》的報導指出，近年利比亞因為反抗軍的起義衝突不斷，反對派的國民軍掌控了利比亞東方的領土，而民族團結政府則保有西方領土的勢力，根據世界衛生組織統計，國內的戰亂近4個月就造成了1093死、5752傷，並且超過12萬人流離失所。

但在宣告停戰的同時，國民軍所掌控的班加西傳出汽車爆炸案，造成了10人死亡，包括2名聯合國工作人員。聯合國秘書長古特瑞斯日前也譴責了這場攻擊事件，表示雙方應尊重宰牲節期間的人道主義停戰，並呼籲在停戰結束後進行和平協商。

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