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數萬名羅馬尼亞民眾上街抗議 要求左翼政府下台

2019-08-11 10:10聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

羅馬尼亞數萬名民眾10日在首都布加勒斯特抗議，要求政府下台。歐新社
羅馬尼亞數萬名民眾10日在首都布加勒斯特抗議，要求政府下台。歐新社
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數萬名羅馬尼亞民眾10日走上首都布加勒斯特（Bucharest）抗議，要求左翼社會民主黨政府下台。

羅馬尼亞國家通訊社報導，約有2萬4000人聚集在政府總部外，揮舞國旗高喊「小偷」、「辭職」，要求總理維奧麗卡．丹西拉（Viorica Dancila）領導的政府下台。

布加勒斯特居民曼特努（Mihai Munteanu）表示，「我們要求政府裡的小偷、沒有能力、貪腐的人下台，羅馬尼亞不能再這樣下去了！」

60歲的示威民眾伊安庫（Lenuta Iancu）也上街抗議羅馬尼亞「日常的不公」，包括政府普遍貪汙現象及破敗的醫療保健體系。

這場抗議同時紀念去年8月10日反貪腐遊行。去年的抗議最後遭警方以催淚瓦斯、水柱、橡膠子彈驅散收場，造成超過400人受傷，包括20幾名員警。檢方對不當鎮壓展開調查，不過事隔一年仍無進展。

除此之外，10日抗議也哀悼日前被殺害的15歲羅馬尼亞女孩。她撥打3次緊急報案電話求救無門，警方19小時後才在嫌犯住處發現少女骨頭碎片。羅馬尼亞內政部長摩甲（Nicolae Moga）因此開除當時警察總長布達、奧爾特縣行政首長內亞希、奧爾特縣警察局長沃伊庫列斯庫。

丹西拉2018年1月開始擔任羅馬尼亞總理，與中間偏右的羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）經常意見不合。她將在9月的總統選舉與哈尼斯一較高下。

羅馬尼亞警察尼斯
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