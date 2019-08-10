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英義領袖唱反調 歐盟頭大

2019-08-10 22:44聯合報 記者李京倫╱即時報導

華爾街日報10日報導，英國首相強生與義大利副總理兼內政部長薩維尼最近都為了擴大權力，甘冒擾亂國內經濟的風險跟歐盟唱反調，使歐盟受到南北夾攻。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」歐洲總監拉曼說：「這種現象發生，是因為英國和義大利民眾普遍對歐盟失望。強生和薩維尼都在強化執政黨在國會中的多數地位，好增加他們對歐盟的談判籌碼。」

強生9日寫信給公務員，表示英國無論如何都會在10月31日脫歐，要求公務員把準備因應無協議脫歐當作「第一要務」。義大利聯合政府中的聯盟黨九日提出不信任案投票動議，身兼聯盟黨主席的薩維尼說，和聯合政府的盟黨「五星運動」歧見太深，唯一解決方法是國會改選，形同宣告維持近15個月的聯合政府瓦解。

華爾街日報說，英國和義大利即將迎來政治動盪期，反映出人民對冷戰結束後的國際體系不滿。許多選民反對全球化、國際協議和以技術專家取代職業政治家的政治制度「專家政治」，國際體系的這三個特點在過去25年中對各國國內政策的限制愈來愈嚴，使這些國家的人民感到縛手縛腳。

薩維尼和強生都察覺人民的不滿，準備冒著經濟動盪的風險換取政治上的改變。羅馬國際社會科學自由大學政府學院院長奧爾西納說，英國脫歐的口號「拿回主導權」完全打中人民不滿全球化和歐洲統合的心。

新任歐洲央行總裁和歐盟執委會主席將於11月1日就職。拉曼說，與英國脫歐相比，歐盟新領袖會更關心義大利造成的風險，「因為義大利會在歐盟內部繼續衝撞規範」。

9日公布的資料顯示，英國第二季經濟萎縮，是2012年底以來首見。專家預料，英國無協議脫歐會使經濟陷入衰退。

在義大利方面，薩維尼希望，聯盟黨在國會改選後成為第一大黨，屆時他就能大幅減稅以刺激經濟。不過，這會違反歐盟對成員國的財政紀律要求，並使債券投資人擔憂，債台高築的義大利是否還得起債。

不過，義大利選民普遍對艱辛的結構改革和政府緊縮開支感到厭倦，願意給薩維尼一個機會。根據民調，三成八民眾說會投票給薩維尼。

英國首相強生。（歐新社）
英國首相強生。（歐新社）
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