印尼新首都建在森林裡？下周公布 紅毛猩猩的家為首選

2019-08-10 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



婆羅洲（印尼稱為加里曼丹島）的一片國家森林已成為印尼遷都的首選，由於政府原本就在當地擁有6萬8000公頃土地，因此可以省下數十億美元的購地成本。

東加里曼丹省（East Kalimantan）省長努爾（Isran Noor）說，佐科威總統看上該省武吉蘇哈托（Bukit Soeharto）的公有土地。

武吉蘇哈托通往兩座國際機場的交通方便，且符合佐科威對新首都設下的主要條件：大致沒有地震和洪水等天災風險。

努爾接受彭博資訊訪問時表示：「我與總統談過，他說，90%會選東加里曼丹省。這裡位在印尼的中央，而且周邊的基礎設施齊全。東加里曼丹省是新首都很強的候選地點，我們符合幾乎所有條件。」

佐科威可能在本月16日對國會發表演說時宣布新首都地點。他在不到四個月前宣布要遷都，理由是現今的首都雅加達人口太擁擠、交通壅塞。目前約有3000萬人住在大雅加達地區，塞車造成的生產力損失，每年估計達70億美元。

佐科威曾表示，他將在加里曼丹島的三處地點中選一個，遷都費用估計在十年間花費330億美元。 印尼國家發展規劃部部長班邦（Bambang Brodjonegoro）表示，中加里曼丹省和南加里曼丹省也在考慮之中。

努爾說，武吉蘇哈托國家公園東面和西面的土地可供建都，紅毛猩猩的保育中心也在國家公園內，只有30%的國家公園土地供新首都使用。

他說，東加里曼丹省位在經常發生地震和火山噴發的火環帶以外，而且沒有種族衝突。

努爾說，省政府將致力於保護天然森林，也許會砍掉一些樹，但會努力把損害降到最低。

加里曼丹熱帶雨林裡住了紅毛猩猩、馬來熊、雲豹、豪豬、長臂猿、食蟻獸和水鹿。武吉蘇哈托國家公園也是相思樹、楹樹、血桐的復育中心。