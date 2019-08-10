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法院文件曝光： 英國安德魯王子撫摸年輕女子胸部

2019-08-10 13:22聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控性販運，相關誹謗案的法院文件指出，英國王子安德魯（Prince Andrew）曾在艾普斯坦的紐約豪宅撫摸一名年輕女子的胸部。

英國衛報9日報導，現年35歲的維姬妮亞．裘福利 (Virginia Giuffre)指控艾普斯坦性侵害，為艾普斯坦和朋友安排未成年女性發生關係的季絲蘭．麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）說她撒謊，因而被裘福利在2015年控告誹謗。本案2017年和解，文件封存，但上訴法院現在同意公開。

裘福利也指控，艾普斯坦強迫她與安德魯性接觸。

英國白金漢宮曾多次否認裘福利的指控。白金漢宮在2015年一份聲明表示，「任何暗示安德魯王子與未成年人有不當行為的說法都不是事實」，同時否認安德魯與裘福利有性接觸。

女子喬安娜．舍貝里（Joanna Sjoberg）也指控麥斯威爾把她介紹給艾普斯坦，她的證詞中提到安德魯的行為，被裘福利的律師在2017年引用。

舍貝里的作證文件指出，「我只記得有人說要合照，叫我們坐在沙發上。安德魯和裘福利坐在沙發上，他們把一隻娃娃放在裘福利的腿上，而我坐在安德魯的腿上。接著，他們把娃娃的手放在裘福利的胸部上，安德魯則把他的手放在我的胸部上」。

裘福利的律師表示，舍貝里的證詞證明裘福利控詞，麥斯威爾為艾普斯坦安排未成年少女性交。

法庭文件還包括一張照片，畫面顯示，安德魯在麥斯威爾的倫敦住處，把手環繞在當時未成年的裘福利裸露的腰部。

英國王子安德魯被控撫摸年輕女子胸部。美聯社
英國王子安德魯被控撫摸年輕女子胸部。美聯社
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