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影／俄火箭測試爆炸釀5死 這些舉動疑在掩飾核災

2019-08-10 13:11聯合報 記者周辰陽╱即時報導

俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）10日證實，北部阿爾漢格爾斯克州的悠諾科薩（Nyonoksa, Arkhangelsk）軍事基地發生嚴重事故，一具液體燃料火箭引擎在測試中爆炸，造成5名員工死亡，另有3人嚴重燒傷。

俄媒《RT》報導，出事地點鄰近俄國北方艦隊主要基地北德文斯克（Severodvink）。包括海基洲際彈道飛彈、巡弋飛彈和防空飛彈等，幾乎都在此進行測試。

儘管俄國國防部強調「沒有有害化學物質外洩，輻射水平處於平常狀態」，不過當局災後處理方式啟人疑竇。

北德文斯克市政府原先承認輻射水平短暫上升，但聲明稿之後被刪。有報導稱傷者與最先治療他們的醫護人員衣物已被銷毀，處理轉送莫斯科程序的人員及救護車被拍到疑似都做了核生化防護措施。外界也懷疑普亭政府正意圖掩蓋一起車諾比等級的核災

爆炸發生後，北德文斯克當局指輻射指數一度激增約20倍，接近每小時2毫西弗，約40分鐘後恢復平常的0.11毫西弗。有北德文斯克居民拿儀器測量，指出讀數不穩定，在平均值上下波動。

儘管這個數字小到不會引發輻射疾病，但當地居民擔心核災發生，仍湧入藥局，將可抑制輻射暴露效應的醫學用碘片搶購一空。

目前不清楚輻射升高原因，但俄國原子能公司事發後兩天才證實，當時正在研究「同位素動力來源」的動力系統。俄方未說明出事的液體燃料火箭引擎用途，有媒體則懷疑可能是最高機密的「鋯石」超音速飛彈（Zircon hypersonic missile）。

這是俄國軍事設施一周內第二度發生的事故。西伯利亞地區一座軍火庫5日爆炸，釀成1死8傷，鄰近地區9500人被撤離。有媒體則將5日的爆炸影片誤報為8日事故的畫面。

俄羅斯北部軍事基地8日發生火箭測試爆炸，造成5死3傷，附近城市的輻射指數一度激增...
俄羅斯北部軍事基地8日發生火箭測試爆炸，造成5死3傷，附近城市的輻射指數一度激增。由於事後俄國當局言詞閃爍，有媒體又拍到，處理人員與救護車疑似都做好輻射防護措施，外界也懷疑普亭政府正意圖掩蓋一場核災。畫面翻攝：MAILONLINE
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輻射彈道飛彈爆炸車諾比核災
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