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未成年懷孕要抓去關？史瓦帝尼議員被批「笑話」

2019-08-10 11:55聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

史瓦帝尼王國（原名為史瓦濟蘭）國會議員8日提案，處罰未成年懷孕，以遏止青少年性關係。

議員瑪斯古（Michael Masuku）8日表示，「減少青少年懷孕的方法，就是逮捕發生性關係的未成年，如此一來便可以嚇阻他們」。他表示，青少年懷孕應定罪，涉及的男生及女生皆懲處。

他表示，「監禁至少一年，可以保存他們的貞潔並建立良好的道德觀」。

根據該國性別部部長珍．麥可宏達（Jane Mkhonta），每年約有1046名青少女因懷孕輟學。

除此之外，史瓦帝尼王國孩童感染愛滋病毒(HIV)極高，光是2017年就有4萬4000名孩童感染HIV病毒。該國在2005年高峰有7900人死於愛滋病，2017年仍有3500人死於愛滋病。

根據聯合國愛滋病聯合規劃署，因政府干預，史瓦帝尼王國2010年起HIV病毒的感染率已下降一半，愛滋病致死率也下降28%。

瑪斯古的構想引起許多反彈。有民眾質疑他的教育程度、批評他是「笑話」，也有人說，如此一來只會導致違法墮胎更猖獗。

史瓦帝尼國王擁有14個妻子、育有超過25個小孩。雖然如此，國王每年可在蘆葦節（Reed Dance）挑選新老婆。蘆葦節有數千名處女裸胸為國王跳舞，被認為有助鼓勵該國年輕女子守貞。

史瓦帝尼國會議員提議，未成年懷孕的男女雙方要判刑。路透
史瓦帝尼國會議員提議，未成年懷孕的男女雙方要判刑。路透
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愛滋病史瓦帝尼懷孕
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