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俄國極北發生核子意外 居民搶購碘防輻射

2019-08-09 23:37聯合報 記者李京倫╱即時報導

俄國北部一個軍事基地8日發生一起神秘爆炸，導致輻射量短暫激增，附近兩個港市阿爾漢格爾斯克和北德文斯克居民湧入藥局瘋狂搶購碘片，降低輻射對自己身體的衝擊。

俄國國防部說，這個軍事基地8日測試武器時，一個液體推進劑火箭引擎爆炸，導致兩人死亡，六人受傷。

英國衛報說，爆炸後不久，北德文斯克的伽瑪輻射量激增到平常的20倍，持續將近半小時。這與俄國國防部聲稱的「輻射劑量維持正常」相反。

意外發生後，白海部分關閉，若非軍方船隻不准通行。照片顯示，救難人員穿著防護衣，戴著防毒面具，令人擔憂事態嚴重。北德文斯克市府曾在官網上發聲明說輻射劑量增加，但這篇聲明後來遭刪除，這份唯一證實意外發生過的官方文件就此消失。

29.ru新聞網和非官方國際文傳電訊社報導，當地藥局碘片搶購一空，居民很擔心輻射。

一名藥師告訴國際文傳電訊社：「他們買走每一樣跟碘有關的東西。從下午五點開始瘋狂搶購，到打烊時掃空，他們都在談論北德文斯克的輻射、爆炸和軍人。」

目前不清楚這個軍事基地測試了哪一種火箭引擎或武器。基地附近有俄國北方艦隊基地，北方艦隊包含核動力潛艦。這起爆炸據說發生在潛射彈道飛彈靶場附近。

衛報說，發生的意外可能是一艘核動力船爆炸，或核動力巡弋飛彈Burevestnik試射失敗。俄國總統普亭曾在2018年電視演說中提到這種飛彈。

2018年5月，俄國核潛艦在白海試射飛彈。（美聯社）
2018年5月，俄國核潛艦在白海試射飛彈。（美聯社）
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輻射爆炸彈道飛彈
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