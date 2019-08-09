普亭掌權滿20年 從親西方的自由派變成冷面帝王

2019-08-09 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



俄國總統普亭9日掌權滿20年。20年前，俄國總統葉爾欽提名普亭為總理、並指定他為總統接班人時，普亭還只是知名度不高的俄羅斯聯邦安全局局長，對處理政務少有經驗，幾乎沒人料到，20年後，普亭仍大權在握，並在國際舞台上舉足輕重。

法新社報導，俄國電視節目主持人史瓦尼澤在普亭剛上台時，經常訪問普亭，他說：「普亭剛執政時，俄國雖然窮，而且犯罪率高，但仍是自由民主的國家，但普亭掌權20年後不再自制，實際上成了帝王。」

1999年8月9日，葉爾欽提名普亭擔任總理，使普亭成為不到一年半以來俄國第四位總理，同年12月31日，葉爾欽突然辭職，普亭根據憲法規定出任代理總統。原定2000年6月舉行的總統大選提前到3月舉行，普亭以53%得票率當選。由於憲法規定總統最多做兩任，2008年，普亭的親信麥維德夫當選總統，麥維德夫提名普亭為總理。2012年普亭再次當選總統，去年連任，任期至2024年。

分析家卡拉切夫指出，普亭剛上台時是自由派，願與西方合作，但在經歷挫折失望後，變得不太願意改革，並對西方更有戒心。

卡拉切夫說，2004年烏克蘭發生「橙色革命」，俄國認為是西方勢力策動，企圖削弱俄國對其他前蘇聯國家的影響力，從此普亭對西方態度改變，後來，西方對俄國態度輕蔑，並出手干預伊拉克、利比亞等國家的政局，使普亭對西方更加失望。

2004年烏克蘭總統大選，俄國支持、時任總理的亞努柯維契在決選時以微弱優勢獲勝，反對派候選人尤希成科指控選舉舞弊，不承認選舉結果，發動橙色革命，最後烏克蘭最高法院裁定重選，尤希成科獲勝。

普亭支持率高達六成八，但其實俄國經濟停滯和生活水準下降，已讓他的支持率失色不少。最近幾周，反對派在首都莫斯科發動幾波示威，當局逮捕數千人，是2012年民眾抗議普亭回鍋當總統以來，俄國當局規模最大的鎮壓行動。