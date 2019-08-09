路透：中國花錢在台買業配 至少涉及五家媒體集團

2019-08-09 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



路透報導，北京當局已付費給至少五家台灣媒體集團，在多家平面和一家電視頻道刊載這類新聞。路透訪調台灣10名媒體記者和編輯主管，也發現媒體內部文件，包括國台辦簽署的合約。

報導指出，台灣某家主流媒體的網站報導內容，曾大肆宣揚中國大陸政府的一項新計畫，以吸引台灣企業前往大陸。這是北京設法在台灣媒體上扭轉形象，藉此贏得台灣民眾支持統一進程的廣泛做法之一。

消息人士透露，這些報導雖然是以一般新聞的方式呈現，實際上是中國政府付費刊登的業配新聞。

路透發現，北京當局已付費給至少五家台灣媒體集團，在多個平面刊物和一家電視頻道刊載這類新聞。路透訪調台灣10名媒體記者和編輯主管，也發現媒體內部文件，包括國台辦簽署的合約。

報導指出，中國這類做法，自10年前兩岸經濟合作關係加深以來便持續進行，但有關此類合作的具體內容，例如費用的安排，過去一直未被披露。

依據提供文件的媒體現任和前員工要求，路透並未公布這些媒體集團的名稱。

消息人士指出，國台辦支付人民幣3萬元，登載兩則有關大陸努力吸引台灣企業人士的專題報導。這位人士表示：「我覺得自己像是在為中國政府宣傳和工作。」

一名曾在媒體任職的高階主管表示，他曾經手中國政府付費刊登的新聞數年。這位人士已在2016年離職，目前在台灣政府相關組織工作。他說：「那些費用多數透過國台辦支付」，大陸一些省、市政府也會出資「買新聞」。

陸委會副主委邱垂正表示：「這是利用台灣的新聞自由戕害新聞自由，是中國對台灣的媒體戰手段之一。」