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澳洲主權被侵蝕 議員：中國威脅有如當年納粹德國

2019-08-09 16:16世界日報 中國新聞組／北京9日電

澳洲國會情報和安全聯合委員會主席海斯迪7日警告，全球遏制中國崛起的作法，就像當年...
澳洲國會情報和安全聯合委員會主席海斯迪7日警告，全球遏制中國崛起的作法，就像當年阻止納粹德國竄起那般。 路透社
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澳洲國會情報和安全聯合委員會主席海斯迪7日警告，全球遏制中國崛起的作法，就像當年阻止納粹德國竄起那般，如果沒有認清澳洲所面臨的挑戰，那麼澳洲的主權和自由都將被侵蝕，會帶來「災難性的失敗」。中國駐澳洲使館隨後在官網上的聲明中表達強烈不滿，稱海斯迪「他的厥詞暴露了其冷戰思維和意識形態偏見，有害中澳關係」。

美國之音與BBC報導，海斯迪7日他在澳洲媒體發表文章警告說，西方錯判了中國，以為中國的經濟自由會導致民主。法國在1940年沒有意識到德國「運動戰發展演變的威脅」，以為可以阻止德國的進攻，「正像法國一樣，澳洲也沒有看到我們的專制鄰國已變得如何自如。」中國試圖取代美國、主宰太平洋地區，如果沒有認清澳洲所面臨的挑戰，那麼澳洲的主權和自由都將被侵蝕。

海斯迪並在文章中說：「今後十年，我們的民主價值、經濟、同盟和安全所面臨的考驗在澳洲歷史上前所未有的。」他還說，中國在亞太地區大肆興建基礎建設，澳洲卻無法看出共產意識形態在這其中扮演的角色，和西方國家當時未能察覺前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）的動機並無二致。

澳洲媒體說，海斯迪將中國和納粹德國做類比，這是莫里森聯合政府成員迄今為止對中國最強烈的譴責。

澳洲總理莫里森表示，海斯迪「不是部長」，言論並非政府的立場，但他完全有權表達他的觀點。

中國駐澳洲的發言人在聲明中反駁說，歷史已經證明並將繼續證明，中國的和平發展對世界是機遇，而不是威脅，中國堅決反對海斯迪鼓吹中國威脅論，並敦促澳洲部分政客「摘掉有色眼鏡」。

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