時隔七年 中日重啟戰略對話

2019-08-09 16:25 世界日報 中國新聞組／北京9日電



時隔七年，中國外交部副部長樂玉成10日將與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。圖／路透社 分享 facebook

時隔七年，中國外交部副部長樂玉成10日將與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。

中日戰略對話於2005年5月首次在北京舉行，至2012年6月，雙方共舉行了13次對話。在停滯七年後。中國外交部網站7日發布消息，發言人華春瑩宣布中日將舉行新一輪戰略對話，中日雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

華春瑩表示，中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要管道，此次是雙方時隔7年重啟對話，中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關係進一步改善發展。

中日戰略對話為克服兩國間政治障礙、確定兩國戰略互惠關係的內涵和基本框架扮演了重要平台。

最後一次戰略對話在2012年6月，時任中國外交部常務副部長張志軍與時任日本外務省外務次官佐佐江賢一郎在東京進行會談，就中日關係和地區形勢交換了意見。但當時，中日間釣島糾紛趨於白熱化，雙方的會談並沒有就此問題達成共識，中日戰略對話中斷。

中國外交部長王毅8月1日在泰國曼谷還曾與日本外務大臣河野太郎舉行會晤，雙方對中日關係的改善與深化表示期待，河野太郎還表示十分期待中國國家主席習近平2020年對日本進行國事訪問。