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義大利聯合政府瓦解 下周信任投票

2019-08-09 10:04聯合報 記者范振光╱即時報導

義大利政局陷入危機，圖為義大利總理孔蒂。美聯社
義大利政局陷入危機，圖為義大利總理孔蒂。美聯社
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義大利副總理兼聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）8日表示，聯合政府因為政策歧見無法運作，唯一的辦法是迅速舉行選舉。

右翼聯盟黨（League）與反建制的聯合政府夥伴五星運動（5-Star Movement）爭吵幾個月後，薩爾維尼突然宣布這項消息，歐元區第三大經濟體義大利的未來政局陷入更嚴重的不確定狀態。

薩爾維尼在聲明中指出，他已告知總理孔蒂（Giuseppe Conte），聯盟黨與五星運動的結盟已瓦解，「我們應儘快把選擇權交還給選民」。

義大利國會目前正處於夏季休會期間，孔蒂表示，同意應薩爾維尼要求於下周召集國會開會，但指責薩爾維尼擾亂政府運作，要他親自向選民說清楚。

孔蒂表示，將和國會兩院領袖協商復會日期。如果政府輸掉信任投票，將由總統認定是否無法挽救政府而重新選舉。

薩爾維尼幾星期之前還說，聯合政府會做滿五年。聯盟黨和五星運動合組政府才14個月，孔蒂並非這兩黨的成員。

五星運動的國會席次比聯盟黨多，但民調顯示，聯盟黨現在支持率比五星運動高一倍。然而，要在義大利人休假、國會休會的8月把國家再度推入選舉模式，可能不受民眾歡迎，薩爾維尼的算盤不見得成功。五星運動表示，準備好重新選舉。

聯盟黨和五星運動對於一些政策意見相左，包括義大利與法國之間的高鐵工程。聯盟黨支持興建這條高鐵，五星運動則強烈反對，認為應該把義大利分攤的經費用於改善現有道路、橋梁。五星運動提案封殺這項工程，國會參議院7日以181對110票否決，兩黨緊張關係急劇上升。

義大利高鐵法國歐元區
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