「這裡變地獄！」鎮壓喀什米爾 印度抓500人

2019-08-09 00:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／美聯社新德里八日電



巴基斯坦控管的喀什米爾，首府穆扎法拉巴德八日有民眾焚燒印度總理莫迪的芻像。 （美聯社） 分享 facebook

印度五日取消喀什米爾自治地位並中斷通訊和實施宵禁後，印度安全部隊已逮捕逾五百人。印度總理莫迪八日發表全國演說，闡明政府立場。巴基斯坦外長八日表示不會以軍事手段解決紛爭。

由於印巴兩國緊張情勢飆升，巴基斯坦當局八日聲稱，隨著印度當局取消喀什米爾特殊地位，該區和印度相連的區域中止提供印度重要火車服務。

印度政府本周撤銷查謨-喀什米爾邦的特殊地位，並從自治地位降級至聯邦屬地。穆斯林占多數的喀什米爾反叛者在印度統治期間已與之對抗數十年。

印度國營全印廣播電台沒有報導逮捕相關細節，也表示印巴軍隊七日稍晚跨境交火波及印屬喀什米爾拉卓里縣。

維權人士穆罕默德告訴新德里電視新聞頻道，他已經組織救護車將貧窮的病患送往印屬喀什米爾主要城市斯利那加的醫院，因為當地人根本無法打電話尋求醫療協助。一名病患告訴新德里電視新聞頻道：「這是地獄。」

巴基斯坦政府七日表示，決定降級和印度外交關係、驅逐印度駐巴大使並中斷雙邊貿易。巴國聲明指出，總理康恩告訴國家安全委員會，他的政府團隊會利用所有外交管道「揭露殘酷的印度種族主義政權」和在喀什米爾侵犯人權行為。

印度對巴基斯坦的舉動感到遺憾，並在一項聲明表示：「這些措施背後的意圖顯然是向世界展示我們雙邊關係令人擔憂的局面。」

印度外交部表示，巴基斯坦以負面態度看待印度取消喀什米爾特殊地位不足為奇，因為巴國當局「已利用這種情緒證明其跨境恐怖主義的合理性」。

印度聲明將針對喀什米爾的最新措施描述為內政，敦促巴國審視其降級外交關係的決定，以便保持正常的外交溝通管道。