巴基斯坦反對派領袖 前總理謝里夫女兒涉洗錢被捕

2019-08-08 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



巴基斯坦前總理謝里夫女兒、反對派領袖瑪麗安•謝里夫（Maryam Nawaz Sharif）8日被當局以涉貪罪名逮捕，她是在赴監獄探視父親時被捕。

巴國國家問責局（NAB）表示，瑪麗安涉及一項洗錢案，與其家族擁有的一座糖廠有關。