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巴基斯坦反對派領袖 前總理謝里夫女兒涉洗錢被捕

2019-08-08 23:00聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

巴基斯坦前總理謝里夫女兒、反對派領袖瑪麗安•謝里夫（Maryam Nawaz Sharif）8日被當局以涉貪罪名逮捕，她是在赴監獄探視父親時被捕。

巴國國家問責局（NAB）表示，瑪麗安涉及一項洗錢案，與其家族擁有的一座糖廠有關。

69歲的謝里夫曾三度擔任巴基斯坦總理，因隱匿海外資產，去年被判10年有期徒刑，他宣稱遭政治迫害。45歲的瑪麗安加入父親創建政黨「巴基斯坦穆斯林聯盟謝里夫派」（PML-N），經常批評現任總理康恩施政。穆斯林聯盟指控政府逮捕瑪麗安乃出於政治動機。

巴基斯坦前總理瑪麗安•謝里夫8日被當局逮捕。（路透）
巴基斯坦前總理瑪麗安•謝里夫8日被當局逮捕。（路透）
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巴基斯坦穆斯林洗錢
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