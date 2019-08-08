吉爾吉斯第二度攻堅 突破支持者防線逮捕涉貪前總統

2019-08-08 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



中亞國家吉爾吉斯安全部隊8日上午第二度突擊前總統阿坦巴耶夫住處，突破其支持者所設的路障及阻攔，終於逮捕阿坦巴耶夫。

安全部隊7日晚間首度突擊，和阿坦巴耶夫支持者爆發槍戰，造成一名安全部隊成員死亡、六名隊員被俘，逾五十人受傷。國安會祕書長已遞出辭呈，表示負責。