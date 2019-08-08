辛巴威200萬人挨餓 天災人禍民生崩潰

2019-08-08 16:42 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



辛巴威本就體質不佳的經濟狀態，遇上天災（伊代氣旋與旱災），讓飢荒危機蔓延。(photo by Flickr) 分享 facebook

辛巴威飢荒雪上加霜，目前已超過200萬人面臨嚴重飢餓狀態！世界農糧計畫署8日公佈報告，辛巴威在前陣子的旱災打擊下，農糧食收成非常淒慘，至少200萬人需要即刻救援（多於農村地區），但依照該國內政與經濟狀態持續下探，通膨飆高後連城市人民處境也會更艱辛，若國際人道救援不足，該國明年面臨飢餓人口恐達770萬人，逾該國一半的人口。

明年更嚴重

根據《CNN》報導，世界農糧計畫署8日公佈辛巴威民生報告，顯示該國上個月因極端氣候而遇到的大型乾旱，導致該國農產品收成深受打擊，首當其衝的是農村地區的糧食不足問題，至少200萬人面臨著嚴重飢餓狀態。

聯合國糧食機構一面發起一項3.31億美元的人道主義救援，呼籲國際協助辛巴威，他們評估，該國內政民生表現疲軟，無力阻擋通膨率飆高，恐怕受到饑荒影響的不只在農村地區、連大城市都將受影響，明年預計會有770萬人面臨嚴重飢餓。

內政、天災都慘

《半島電視台》報導分析，旱災導致辛巴威6月以來玉米減產過半，連帶影響糖、食用油與大米等民生必需用品價格飆漲超過一倍，通膨率上升至少175%。

事實上在旱災影響之前，辛巴威的民生狀態就已在風雨中飄搖，3月的伊代氣旋痛擊該國東部地區，農產品還沒恢復元氣又再受旱災打擊，飢餓危機才會如此嚴重。官方7月時才把旱災列為緊急狀態，該國受氣候變化導致的糧食危機才被國際間更加重視。

面對上述的民生慘狀，辛巴威政府幾乎沒有解決之道，他們光應付內政就已焦頭爛額，在姆南加瓦贏得去年大選後，承諾在2030年前，恢復經濟疲軟、增加就業機會並引進外資，但在施政尚未上軌道時，遇到天災卻無力提出應對方法，讓反對派和選民不滿情緒增高，主要反對派表示，將在下周舉行街頭示威，辛巴威的現況可說是百廢待舉。

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