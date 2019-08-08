親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

喀布爾爆炸案顯示 塔利班邊打邊談

2019-08-08 16:12台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

塔利班在喀布爾的爆炸案不代表像阿國所說的「不接受和平會談」，相反的，他們應該是用...
塔利班在喀布爾的爆炸案不代表像阿國所說的「不接受和平會談」，相反的，他們應該是用此武嚇阿國政府，得重視與美談判的結果。(photo by 網路影片截圖)
分享

針對阿富汗首都喀布爾的爆炸案，一般相信，兇手恐怖組織塔利班所為應該是「邊打邊談」，盼能與美軍談妥和平協定的同時，能增加談判籌碼。7日晚間喀布爾的爆炸案依最新統計有近150人受傷，外媒認為，時間點湊巧（在美國宣稱談判有大進展的隔天）讓人猜測，塔利班也願意與美軍、阿國當局和談，但態度會很強硬，不願多有讓步。

爆炸案不是不想談和

根據《英國時報》報導，該國更新公佈，7日的喀布爾爆炸案導致145人受傷，這也是繼上個月共1500位平民受波及後，塔利班於8月進行的最大攻勢；同時，塔利班代表日前與美國在杜哈和談會議有著巨大進展，雙方似乎就美軍撤軍的主要條件都談妥，這2起極端的事件連續發生，引起外媒猜測。

外媒認為，美國日前宣稱的第8輪和平談判有大進展絕不是空穴來風，不只塔利班盼望美軍為首的外國聯軍能撤出阿國，川普本身也十分希望能撤回6000名在阿國的駐軍，但為了不讓長達18年的反恐行動成空，美國要求塔利班得保證阿富汗不會再成為恐怖份子的溫床。

恫嚇阿富汗推的大選

在雙方都有共識的情況下，剩餘的就是談判桌上的籌碼和態度差異，而《華盛頓郵報》的分析很可能一語中的，由於塔利班與美國意見在大方向是一致的，只差在阿富汗當局態度。塔利班認為，與美國的和平會談才是重點，而阿富汗當局要的能從9月28日急著推大選看出，他們想要拿到法理上的話語權。

對此，塔利班多次警告阿國當局，若執意舉行大選，他們將要以武力攻擊參與大選的平民，本次的恐攻顯然是展現出「說到做到的強勢態度」。總言之，塔利班與阿富汗要的結果顯然不同，依照美國現在對派軍意興闌珊的態度（選戰考量），很可能為了表面的和平答應塔利班開的不過份條件，阿國與塔利班的對抗可能不會那麼快落幕。

【更多精采內容，詳見

塔利班阿富汗美軍
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

辛巴威200萬人挨餓 天災人禍民生崩潰

2019-08-08 16:42

抗議！巴基斯坦驅逐印度大使 降級雙邊關係

2019-08-08 16:40

俄版「坦克人」 鎮暴警前讀憲法 她被封「天安門少女」

2019-08-08 16:33

神學士又汽車炸彈攻擊 阿富汗14死145傷

2019-08-08 16:16

緊張升溫！印度強襲喀什米爾 逮逾百示威者

2019-08-08 16:14

北韓又試射4枚導彈 聯合國加強調查

2019-08-08 15:14

波多黎各總督 1周內換3人

2019-08-08 14:37

吉爾吉斯拘捕前總統 特種部隊吃癟

2019-08-08 14:37

槍擊案後首見行動 白宮邀網路業談極端主義

2019-08-08 14:37

颱風利奇馬撲日 石垣宮古島籲10萬市民避難

2019-08-08 14:34

美國務卿：北韓飛彈試射不影響核子談判

2019-08-08 14:29

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

英女科學家希臘小島度假失蹤 屍體在深谷尋獲

2019-08-08 11:03

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

特種部隊拘捕 吉爾吉斯前總統寓所傳槍響

2019-08-08 08:20

東地中海能源爭奪 土耳其第2艘鑽井船開始作業

2019-08-08 08:16

日韓關係緊繃 美副助卿：美願促成對話

2019-08-08 06:15

金正恩射飛彈 「適當警告」美韓軍演

2019-08-08 01:09

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

英航電腦當機 航班取消影響近2萬乘客

2019-08-07 22:19

不滿中資礦場開採 吉爾吉斯居民擲石與員工爆衝突

2019-08-07 21:39

塔利班再炸喀布爾 至少95人受傷

2019-08-07 20:44

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

警方：丹麥稅務局爆炸屬蓄意行為 造成1人輕傷

2019-08-07 19:36

歐盟民調出爐 移民議題最受關切

2019-08-07 19:05

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

傳沙烏地王儲欲速審哈紹吉案 避免衝擊川普選情

2019-08-07 17:45

百年來首間教堂動土 土耳其總統見證

2019-08-07 16:50

文學巨擘莫里森殞落 非籍美人困境多

2019-08-07 15:55

丹麥警方：哥本哈根稅務局辦公室傳爆炸

2019-08-07 15:51

印度將爭議領土變直轄區 中：不可接受 也無效力

2019-08-07 14:50

萬那杜投資移民好申請 中國人占大宗

2019-08-07 14:07
看更多

熱門文章

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

2019-08-07 21:34

川普喊話：聯準會再降息3次 美中貿易戰必勝

2019-08-07 20:58

川普搖擺 對陸姿態又放軟

2019-08-08 01:42

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

2019-08-07 20:50

日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35

降息潮來了 一天之內 三央行下調

2019-08-08 01:32

全球經濟衰退 警鈴大作

2019-08-08 01:29

美國公布政府採購禁用華為、海康威視等五家中企產品

2019-08-08 07:50

美股早盤重挫 道瓊一度暴跌逾500點

2019-08-07 22:32

睡前喝咖啡會失眠？美大學研究「這兩樣才是兇手」

2019-08-08 11:07

美中貿易戰 川普：美國占優勢

2019-08-08 02:05

逃亡半個月！加拿大警方找到涉謀殺三人的兩名青少年殺手屍體

2019-08-08 08:06

日本淺間火山噴發 氣象廳發警示

2019-08-07 22:13

布蘭特遁入熊市 北京可能對美國原油課報復性關稅

2019-08-07 21:26

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

美中貿易戰何時了？瑞信：待這2種情況發生

2019-08-08 16:06

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

標普500由黑翻紅 因公債殖利率回升及投資人逢低買進

2019-08-08 07:08

美銀美林：若川普再揮關稅大刀 人民幣可能貶破7.5

2019-08-07 18:12

川普感嘆 紐時3年來終於有個好標題

2019-08-07 20:43

羅馬拯救古蹟大作戰 禁止遊客坐「西班牙階梯」

2019-08-07 19:09

「連體嬰雙胞胎女兒」只能救一個 父親：他們有平等的生存權利

2019-08-07 22:07

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

影／砰砰砰聽成槍聲！時報廣場民眾大逃亡釀22傷

2019-08-08 16:18

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

鬼遮眼？這個箭頭怎麼轉都指向同一方

2019-08-08 11:54

特種部隊拘捕 吉爾吉斯前總統寓所傳槍響

2019-08-08 08:20

影／蓄奴嗎？騎馬用繩索押解嫌犯 德州警方道歉了！

2019-08-07 17:51

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

紐西蘭、印度、泰國連降利率 全球降息大潮來襲

2019-08-08 00:07

一周內換三人！波多黎各新總督上任

2019-08-08 09:10

母失手嚴重燙傷兒子未送醫 9天後竟棄兒屍在垃圾箱

2019-08-07 18:08

印度若封殺華為 傳中國將反制

2019-08-07 21:34

英女科學家希臘小島度假失蹤 屍體在深谷尋獲

2019-08-08 11:03

鯊魚真的嗜血？網紅Youtuber竟然海中滴血實驗

2019-08-08 14:55

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17

不滿中資礦場開採 吉爾吉斯居民擲石與員工爆衝突

2019-08-07 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top