喀布爾爆炸案顯示 塔利班邊打邊談

2019-08-08 16:12 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



塔利班在喀布爾的爆炸案不代表像阿國所說的「不接受和平會談」，相反的，他們應該是用此武嚇阿國政府，得重視與美談判的結果。(photo by 網路影片截圖) 分享 facebook

針對阿富汗首都喀布爾的爆炸案，一般相信，兇手恐怖組織塔利班所為應該是「邊打邊談」，盼能與美軍談妥和平協定的同時，能增加談判籌碼。7日晚間喀布爾的爆炸案依最新統計有近150人受傷，外媒認為，時間點湊巧（在美國宣稱談判有大進展的隔天）讓人猜測，塔利班也願意與美軍、阿國當局和談，但態度會很強硬，不願多有讓步。

爆炸案不是不想談和

根據《英國時報》報導，該國更新公佈，7日的喀布爾爆炸案導致145人受傷，這也是繼上個月共1500位平民受波及後，塔利班於8月進行的最大攻勢；同時，塔利班代表日前與美國在杜哈和談會議有著巨大進展，雙方似乎就美軍撤軍的主要條件都談妥，這2起極端的事件連續發生，引起外媒猜測。

外媒認為，美國日前宣稱的第8輪和平談判有大進展絕不是空穴來風，不只塔利班盼望美軍為首的外國聯軍能撤出阿國，川普本身也十分希望能撤回6000名在阿國的駐軍，但為了不讓長達18年的反恐行動成空，美國要求塔利班得保證阿富汗不會再成為恐怖份子的溫床。

恫嚇阿富汗推的大選

在雙方都有共識的情況下，剩餘的就是談判桌上的籌碼和態度差異，而《華盛頓郵報》的分析很可能一語中的，由於塔利班與美國意見在大方向是一致的，只差在阿富汗當局態度。塔利班認為，與美國的和平會談才是重點，而阿富汗當局要的能從9月28日急著推大選看出，他們想要拿到法理上的話語權。

對此，塔利班多次警告阿國當局，若執意舉行大選，他們將要以武力攻擊參與大選的平民，本次的恐攻顯然是展現出「說到做到的強勢態度」。總言之，塔利班與阿富汗要的結果顯然不同，依照美國現在對派軍意興闌珊的態度（選戰考量），很可能為了表面的和平答應塔利班開的不過份條件，阿國與塔利班的對抗可能不會那麼快落幕。

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