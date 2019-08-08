緊張升溫！印度強襲喀什米爾 逮逾百示威者

2019-08-08 16:14 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



印度控制克什米爾傳示威，安全部隊逮捕100多人。 歐新社 分享 facebook

印度政府5日以一紙行政命令，廢除喀什米爾邦憲法保障的獨立特殊地位後，喀什米爾情勢陷入緊張，印度政府還增派數萬士兵進駐當地，街頭傳出示威，安全部隊逮捕100多人，一名警察被民眾丟擲石塊擊傷，今天還有一名示威者遭警方追逐，最後跳河喪命。

印度控制克什米爾傳示威，安全部隊逮捕100多人。 美聯社 分享 facebook

莫迪政府5日以總統行政命令廢除給予喀什米爾獨立特殊地位的憲法第370條，同時印度國會也通過查謨-喀什米爾邦重組案，把拉達克（Ladekh）畫為中央直轄行政區，引發中國和巴基斯坦抗議，大批安全部隊進駐，讓喀什米爾局勢變得更加緊張。當地的電話和網路都被切斷，幾個地區首長也遭軟禁，其中一名被軟禁的自治區官員穆夫提直言，這是「民主最黑暗的一天」。

在印度中央政府派遣數萬安全部隊進駐喀什米爾後，傳出部分當地人反彈，有民眾上街抗議政府，甚至向安全人員投擲石塊。

印度新聞信託社引述一名當地官員說，查謨-喀什米爾邦彭琪（Poonch）出現針對政府的抗議示威活動，發生一起投擲石塊事件，有一名警察受傷。不過查邦高階官員宣稱，投擲石塊事件不多，一些商店正常營業，儘管有限制，但路上的行人活動也增加許多，也些人騎車移動。

社群媒體一支短片顯示，斯利那加的商店正常營業，人們在街上散步、騎摩托車或開車。另一支短片是自稱來自查邦普瓦拉縣的人稱，他們很高興政府廢除憲法第370條，因為人們想要和平，而且此舉也將消除政治腐敗。

此外，印度安全部隊在喀邦逮捕100多人，其中包括政治領袖和活躍分子，宣稱這些人對喀什米爾邦的和平與安寧造成威脅。

印度最大反對黨國大黨前主席拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）推文，批評當局把喀什米爾當地政治領袖拘禁在祕密地點，是違憲和不民主，也是短視和愚蠢，因為此舉將讓恐怖分子填補由政府造成的政治領袖真空，呼籲政府盡快釋放這些政治領袖。