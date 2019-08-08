俄版「坦克人」 鎮暴警前讀憲法 她被封「天安門少女」

2019-08-08 16:33 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，警方粗暴逮捕1000多人，一名少女坐在鎮暴警察前朗讀憲法，網友們誇她有如天安門的「坦克人」，稱她是「天安門少女」。 世界日報記者陳秋萍／攝影 分享 facebook

俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，反對派群眾要求政府舉行公正和自由的選舉。在抗議活動中，警方粗暴逮捕1000多人，堪稱俄國近年來最嚴重的鎮壓行動之一。示威群眾中，一名少女坐在鎮暴警察前朗讀憲法，照片在網路上瘋傳，網友們誇她有如天安門的「坦克人」，稱她是「天安門少女」。

BBC報導，在俄羅斯的防暴警察面前，17歲的米希克（Olga Misik）穿著防彈背心席地而坐，她拿起放在腿上的俄羅斯憲法，在全副武裝的警察面前開始誦讀。他們的另一面是一群呼籲莫斯科選舉公開透明的示威者。

這張照片讓米希克成了這場俄羅斯民主運動的象徵。一些人將她的照片與1989年北京天安門廣場上阻擋坦克前進的「坦克人」相提並論。

米希克說，「俄羅斯現在的形勢極其不穩定。我讀了四個章節，有一條談到和平示威的權利，有一條說每個人都可以參加選舉，有言論自由權。」

莫斯科9月初將舉行市議會選舉，但普亭政府聲稱這些反對派參選人未能收集到足夠有效的連署書，所以大約30名反對派參選人無法參加選舉，引起民眾強烈抗議。反對派稱，這一切都是謊言。

莫斯科7月27日集會之後共有1000多人被捕，米希克也是其中之一。過去三個月她已被拘捕四次，她表示，警方雖然沒有虐待她，但在她聲稱不適後拒讓她就醫。米希克被捕12個小時後釋放，但可能因參與非法示威而面臨2萬盧布罰款。