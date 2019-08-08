親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

俄版「坦克人」 鎮暴警前讀憲法 她被封「天安門少女」

2019-08-08 16:33世界日報 編譯中心╱綜合7日電

俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，警方粗暴逮捕1000多人，一名少女坐在鎮暴警察...
俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，警方粗暴逮捕1000多人，一名少女坐在鎮暴警察前朗讀憲法，網友們誇她有如天安門的「坦克人」，稱她是「天安門少女」。 世界日報記者陳秋萍／攝影
分享

俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，反對派群眾要求政府舉行公正和自由的選舉。在抗議活動中，警方粗暴逮捕1000多人，堪稱俄國近年來最嚴重的鎮壓行動之一。示威群眾中，一名少女坐在鎮暴警察前朗讀憲法，照片在網路上瘋傳，網友們誇她有如天安門的「坦克人」，稱她是「天安門少女」。

BBC報導，在俄羅斯的防暴警察面前，17歲的米希克（Olga Misik）穿著防彈背心席地而坐，她拿起放在腿上的俄羅斯憲法，在全副武裝的警察面前開始誦讀。他們的另一面是一群呼籲莫斯科選舉公開透明的示威者。

這張照片讓米希克成了這場俄羅斯民主運動的象徵。一些人將她的照片與1989年北京天安門廣場上阻擋坦克前進的「坦克人」相提並論。

米希克說，「俄羅斯現在的形勢極其不穩定。我讀了四個章節，有一條談到和平示威的權利，有一條說每個人都可以參加選舉，有言論自由權。」

莫斯科9月初將舉行市議會選舉，但普亭政府聲稱這些反對派參選人未能收集到足夠有效的連署書，所以大約30名反對派參選人無法參加選舉，引起民眾強烈抗議。反對派稱，這一切都是謊言。

莫斯科7月27日集會之後共有1000多人被捕，米希克也是其中之一。過去三個月她已被拘捕四次，她表示，警方雖然沒有虐待她，但在她聲稱不適後拒讓她就醫。米希克被捕12個小時後釋放，但可能因參與非法示威而面臨2萬盧布罰款。

俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，警方粗暴逮捕1000多人，一名少女坐在鎮暴警察...
俄羅斯首都莫斯科日前爆發大型示威，警方粗暴逮捕1000多人，一名少女坐在鎮暴警察前朗讀憲法，網友們誇她有如天安門的「坦克人」，稱她是「天安門少女」。 世界日報記者陳秋萍／攝影
分享

俄羅斯莫斯科
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

辛巴威200萬人挨餓 天災人禍民生崩潰

2019-08-08 16:42

抗議！巴基斯坦驅逐印度大使 降級雙邊關係

2019-08-08 16:40

神學士又汽車炸彈攻擊 阿富汗14死145傷

2019-08-08 16:16

緊張升溫！印度強襲喀什米爾 逮逾百示威者

2019-08-08 16:14

喀布爾爆炸案顯示 塔利班邊打邊談

2019-08-08 16:12

北韓又試射4枚導彈 聯合國加強調查

2019-08-08 15:14

波多黎各總督 1周內換3人

2019-08-08 14:37

吉爾吉斯拘捕前總統 特種部隊吃癟

2019-08-08 14:37

槍擊案後首見行動 白宮邀網路業談極端主義

2019-08-08 14:37

颱風利奇馬撲日 石垣宮古島籲10萬市民避難

2019-08-08 14:34

美國務卿：北韓飛彈試射不影響核子談判

2019-08-08 14:29

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

英女科學家希臘小島度假失蹤 屍體在深谷尋獲

2019-08-08 11:03

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

特種部隊拘捕 吉爾吉斯前總統寓所傳槍響

2019-08-08 08:20

東地中海能源爭奪 土耳其第2艘鑽井船開始作業

2019-08-08 08:16

日韓關係緊繃 美副助卿：美願促成對話

2019-08-08 06:15

金正恩射飛彈 「適當警告」美韓軍演

2019-08-08 01:09

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

英航電腦當機 航班取消影響近2萬乘客

2019-08-07 22:19

不滿中資礦場開採 吉爾吉斯居民擲石與員工爆衝突

2019-08-07 21:39

塔利班再炸喀布爾 至少95人受傷

2019-08-07 20:44

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

警方：丹麥稅務局爆炸屬蓄意行為 造成1人輕傷

2019-08-07 19:36

歐盟民調出爐 移民議題最受關切

2019-08-07 19:05

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

傳沙烏地王儲欲速審哈紹吉案 避免衝擊川普選情

2019-08-07 17:45

百年來首間教堂動土 土耳其總統見證

2019-08-07 16:50

文學巨擘莫里森殞落 非籍美人困境多

2019-08-07 15:55

丹麥警方：哥本哈根稅務局辦公室傳爆炸

2019-08-07 15:51

印度將爭議領土變直轄區 中：不可接受 也無效力

2019-08-07 14:50

萬那杜投資移民好申請 中國人占大宗

2019-08-07 14:07
看更多

熱門文章

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

2019-08-07 21:34

川普喊話：聯準會再降息3次 美中貿易戰必勝

2019-08-07 20:58

川普搖擺 對陸姿態又放軟

2019-08-08 01:42

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

2019-08-07 20:50

日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35

降息潮來了 一天之內 三央行下調

2019-08-08 01:32

全球經濟衰退 警鈴大作

2019-08-08 01:29

美國公布政府採購禁用華為、海康威視等五家中企產品

2019-08-08 07:50

美股早盤重挫 道瓊一度暴跌逾500點

2019-08-07 22:32

睡前喝咖啡會失眠？美大學研究「這兩樣才是兇手」

2019-08-08 11:07

美中貿易戰 川普：美國占優勢

2019-08-08 02:05

逃亡半個月！加拿大警方找到涉謀殺三人的兩名青少年殺手屍體

2019-08-08 08:06

日本淺間火山噴發 氣象廳發警示

2019-08-07 22:13

布蘭特遁入熊市 北京可能對美國原油課報復性關稅

2019-08-07 21:26

美中貿易戰何時了？瑞信：待這2種情況發生

2019-08-08 16:06

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

標普500由黑翻紅 因公債殖利率回升及投資人逢低買進

2019-08-08 07:08

美銀美林：若川普再揮關稅大刀 人民幣可能貶破7.5

2019-08-07 18:12

川普感嘆 紐時3年來終於有個好標題

2019-08-07 20:43

羅馬拯救古蹟大作戰 禁止遊客坐「西班牙階梯」

2019-08-07 19:09

「連體嬰雙胞胎女兒」只能救一個 父親：他們有平等的生存權利

2019-08-07 22:07

影／砰砰砰聽成槍聲！時報廣場民眾大逃亡釀22傷

2019-08-08 16:18

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

鬼遮眼？這個箭頭怎麼轉都指向同一方

2019-08-08 11:54

特種部隊拘捕 吉爾吉斯前總統寓所傳槍響

2019-08-08 08:20

影／蓄奴嗎？騎馬用繩索押解嫌犯 德州警方道歉了！

2019-08-07 17:51

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

紐西蘭、印度、泰國連降利率 全球降息大潮來襲

2019-08-08 00:07

一周內換三人！波多黎各新總督上任

2019-08-08 09:10

母失手嚴重燙傷兒子未送醫 9天後竟棄兒屍在垃圾箱

2019-08-07 18:08

印度若封殺華為 傳中國將反制

2019-08-07 21:34

鯊魚真的嗜血？網紅Youtuber竟然海中滴血實驗

2019-08-08 14:55

英女科學家希臘小島度假失蹤 屍體在深谷尋獲

2019-08-08 11:03

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17

樂透得主每月樂領38萬 超暖心哥哥拿獎金照顧弟弟

2019-08-08 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top