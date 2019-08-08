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北韓又試射4枚導彈 聯合國加強調查

2019-08-08 15:14台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

北韓透過網路駭客攻擊竊取資金發展武器計畫。(photo by Victoria_...
北韓透過網路駭客攻擊竊取資金發展武器計畫。(photo by Victoria_Borodinova on Pixabay)
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北韓透過網路駭客竊取資金來支持武器計畫開銷！北韓於6日發射兩枚導彈，是近2週以來第4枚。一份外流的聯合國報告指出，北韓武裝計畫的資金是透過駭進各國銀行或加密貨幣交換的系統取得，目前已非法竊取20億美元。北韓領導人金正恩於7日表示，發射導彈的目的是為了嚇阻美國與南韓進行軍事的合作。

北韓非法行為

根據《英國廣播公司》報導，外流的報告指出，北韓藉網路不停地發動複雜的攻擊，從金融機構與加密貨幣交換平台竊取資金。報告中也提到，北韓對加密貨幣交換平台進行駭客攻擊，相較對傳統銀行的攻擊，會讓流入的資金更難被查出，也較能避開政府的監管與規定。

除此之外，北韓在其他方面也違反了聯合國的制裁規定，例如進行非法的油輪間過駁作業、持有大規模毀滅武器等。目前聯合國專家仍在調查北韓是否也在進行網路挖礦（利用強大的電腦系統製造虛擬貨幣以賺取外匯）。

反制美國南韓

南韓政府於6日指出，北韓發射的導彈可能在飛行中有機動能力，讓它更難被偵測，以利成功突破導彈防禦系統。即使北韓與美國達成的協議為不試射洲際導彈與核武器，因此北韓發射導彈並不違反該協議，但這樣的行動卻違反了聯合國安理會決議。

北韓於7日發表聲明，嚴厲譴責美國與南韓進行軍事合作，甚至在朝鮮半島部署匿蹤戰鬥機。不過此聲明未曾提及6日所發射的兩枚導彈。北韓外交部表示，若美國與北韓持續這樣的合作，北韓將可能被迫找尋新策略因應這樣的狀況。

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