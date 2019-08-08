親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

俄羅斯7日發表新型無人機「獵人」。路透
俄羅斯7日發表新型無人機「獵人」。路透
分享
俄羅斯7日公布新型無人機「獵人」（Okhotnik）飛行影片，這款新武器的續航力有5000公里實力。

俄羅斯國防部公布的處女航影片顯示，淺灰色、單引擎、重達20噸的「獵人」3日在軍用機場跑道滑行後起飛，進行一連串轉向操縱測試後降落。

獵人這次飛行維持了20分鐘，飛行高度達600公尺。

外型類似洛克希德馬丁製RQ-170無人機的「獵人」，是由蘇愷公司（Sukhoi）設計，擁有先進的偵查功能及匿蹤能力。據俄羅斯媒體報導，獵人可以飛行5000公里之遠。

俄羅斯機場
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

英女科學家希臘小島度假失蹤 屍體在深谷尋獲

2019-08-08 11:03

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

特種部隊拘捕 吉爾吉斯前總統寓所傳槍響

2019-08-08 08:20

東地中海能源爭奪 土耳其第2艘鑽井船開始作業

2019-08-08 08:16

日韓關係緊繃 美副助卿：美願促成對話

2019-08-08 06:15

金正恩射飛彈 「適當警告」美韓軍演

2019-08-08 01:09

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

英航電腦當機 航班取消影響近2萬乘客

2019-08-07 22:19

不滿中資礦場開採 吉爾吉斯居民擲石與員工爆衝突

2019-08-07 21:39

塔利班再炸喀布爾 至少95人受傷

2019-08-07 20:44

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

警方：丹麥稅務局爆炸屬蓄意行為 造成1人輕傷

2019-08-07 19:36

歐盟民調出爐 移民議題最受關切

2019-08-07 19:05

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

傳沙烏地王儲欲速審哈紹吉案 避免衝擊川普選情

2019-08-07 17:45

百年來首間教堂動土 土耳其總統見證

2019-08-07 16:50

文學巨擘莫里森殞落 非籍美人困境多

2019-08-07 15:55

丹麥警方：哥本哈根稅務局辦公室傳爆炸

2019-08-07 15:51

印度將爭議領土變直轄區 中：不可接受 也無效力

2019-08-07 14:50

封殺反對派 土國焚書30萬本

2019-08-07 14:29

萬那杜投資移民好申請 中國人占大宗

2019-08-07 14:07

中國宗教異議人士會美副總統 要求制裁新疆書記

2019-08-07 11:43

登機前酒測未過 聯航2機師被控

2019-08-07 11:06

消滅反對聲音 土耳其政府焚書

2019-08-07 10:43
看更多

熱門文章

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

2019-08-07 21:34

川普喊話：聯準會再降息3次 美中貿易戰必勝

2019-08-07 20:58

川普搖擺 對陸姿態又放軟

2019-08-08 01:42

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

2019-08-07 20:50

白宮內幕：川普暴衝不理幕僚勸阻 升高與中貿易戰

2019-08-07 16:36

中國支撐全球經濟的力量持續流失 問題出在這裡

2019-08-07 17:09

降息潮來了 一天之內 三央行下調

2019-08-08 01:32

日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35

全球經濟衰退 警鈴大作

2019-08-08 01:29

美股早盤重挫 道瓊一度暴跌逾500點

2019-08-07 22:32

美國公布政府採購禁用華為、海康威視等五家中企產品

2019-08-08 07:50

美中貿易戰 川普：美國占優勢

2019-08-08 02:05

逃亡半個月！加拿大警方找到涉謀殺三人的兩名青少年殺手屍體

2019-08-08 08:06

睡前喝咖啡會失眠？美大學研究「這兩樣才是兇手」

2019-08-08 11:07

日本淺間火山噴發 氣象廳發警示

2019-08-07 22:13

布蘭特遁入熊市 北京可能對美國原油課報復性關稅

2019-08-07 21:26

男潛水不慎被鯊魚咬傷 恐怖畫面被網友瘋傳

2019-08-07 16:31

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

美銀美林：若川普再揮關稅大刀 人民幣可能貶破7.5

2019-08-07 18:12

維多利亞的秘密首次雇跨性別模特 行銷長數天後離職

2019-08-07 15:15

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

川普感嘆 紐時3年來終於有個好標題

2019-08-07 20:43

標普500由黑翻紅 因公債殖利率回升及投資人逢低買進

2019-08-08 07:08

「連體嬰雙胞胎女兒」只能救一個 父親：他們有平等的生存權利

2019-08-07 22:07

貿易戰升溫！中官媒嗆美5連發：農產品採購難再續 責任在美

2019-08-07 14:44

羅馬拯救古蹟大作戰 禁止遊客坐「西班牙階梯」

2019-08-07 19:09

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

不買美國農產品… 首批俄羅斯大豆運抵中國

2019-08-07 14:43

鬼遮眼？這個箭頭怎麼轉都指向同一方

2019-08-08 11:54

影／蓄奴嗎？騎馬用繩索押解嫌犯 德州警方道歉了！

2019-08-07 17:51

紐西蘭、印度、泰國連降利率 全球降息大潮來襲

2019-08-08 00:07

日本東京全家便利店遭鼠輩「光顧」 店方道歉並關店消毒

2019-08-07 14:10

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

一周內換三人！波多黎各新總督上任

2019-08-08 09:10

印度若封殺華為 傳中國將反制

2019-08-07 21:34

出乎意料！泰國央行降息1碼至1.50%

2019-08-07 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top