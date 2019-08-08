可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



俄羅斯7日發表新型無人機「獵人」。路透 分享 facebook 俄羅斯7日公布新型無人機「獵人」（Okhotnik）飛行影片，這款新武器的續航力有5000公里實力。

俄羅斯國防部公布的處女航影片顯示，淺灰色、單引擎、重達20噸的「獵人」3日在軍用機場跑道滑行後起飛，進行一連串轉向操縱測試後降落。

獵人這次飛行維持了20分鐘，飛行高度達600公尺。

外型類似洛克希德馬丁製RQ-170無人機的「獵人」，是由蘇愷公司（Sukhoi）設計，擁有先進的偵查功能及匿蹤能力。據俄羅斯媒體報導，獵人可以飛行5000公里之遠。