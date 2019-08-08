影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



中亞國家吉爾吉斯當局7日派遣特種部隊，衝入前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）住處，試圖將他逮捕，和在場的阿坦巴耶支持者爆發槍戰，導致1名軍官因槍傷送醫不治、46人受傷。雙方目前仍持續對峙，當局準備加派兵力再度攻堅。

現場畫面可見，當時阿坦巴耶夫正在宅邸前接見支持者，握手握到一半，保鑣突然上前，接著傳出不斷的叫喊，現場隨即陷入混亂，伴隨著陣陣槍響，圍牆外還出現閃光。就在圍觀群眾紛紛走避之際，全副武裝的士兵從大門湧入。

吉爾吉斯國安會（GKNB）表示，特種部隊「僅配備橡膠子彈」，執行「特別羈押行動」，卻遭到阿坦巴耶夫支持者以實彈回擊。目擊者表示，特種部隊遭民眾攻擊而撤退，阿坦巴耶夫尚未就範，部分保鑣則繳獲武器。雙方衝突持續到8日凌晨，阿坦巴耶夫的支持者穿戴簡陋防具、端起機槍、架設路障，並朝警察投擲石塊和發射煙火。

吉爾吉斯衛生部證實，1名軍官因槍傷送醫不治；當地媒體則報導，有6名士兵被阿坦巴耶夫支持者俘虜。俄羅斯媒體指出，目前至少46人在衝突中受傷，至少15人是執法人員。