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抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22聯合報 記者張佑生╱即時報導

巴基斯坦總理辦公室7日發表聲明說，巴基斯坦決定降低與印度的外交關係級別並中斷雙邊貿易，還會向聯合國安理會投訴。

印度政府5日宣佈廢除當前執行的憲法第370條，取消此前憲法賦予印控克什米爾地區的特殊地位。巴基斯坦外交部予以強烈譴責，表示將利用所有可能的選項反對印度這一非法措施。

巴基斯坦的克什米爾人7日在伊斯蘭馬巴德街頭抗議。法新社
巴基斯坦的克什米爾人7日在伊斯蘭馬巴德街頭抗議。法新社
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