歐盟民調出爐 移民議題最受關切

2019-08-07 19:05 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



移民問題被選為2019上半年歐盟人民最關切的議題。（Photo by Wikipedia） 分享 facebook 據歐盟最新民情調查結果，移民議題被選為目前歐洲最迫切需要處理的問題。在包括英國與德國在內21個國家的統計中移民問題都登頂，關注度同樣上升的氣候變遷議題則是排在第二，排在第三的則是由經濟狀況、公共財政、以及恐怖主義並列。

難民問題要緊

根據《每日郵報》的報導，歐盟委員會調查的2019上半年民情調查結果顯示，移民議題以34％的比例，在「歐盟內最重要的議題」排名第一，雖然總體比例較2018年下半年下降了6％，但還是在21個國家中登頂，其中包括英國、德國、法國、義大利等大國。

移民議題是近年歐洲難以逃避的問題，根據上個年度統計，有超過485萬名難民及移民進入歐洲，其中約四分之三是透過地中海試圖登陸歐州。上個月底，歐盟才剛為義大利所救援的131位難民協商，最終決定分別由6個國家共同分擔接納難民的責任。而英國與法國也在近期協定，將密切監控英吉利海峽，以免非法移民進入。

氣候意識上升

根據《德國之聲》的報導，除了移民問題，氣候變遷在這次的民調中排名第2，共22％的歐盟人民認為氣候議題極為重要，相較上次統計上升了6％，是成長幅度最大的議題。排名第三的議題則是由經濟狀況、公共財政、以及恐怖主義並列，皆占有18％。

雖然歐洲正面臨移民與氣候變遷的難題，但人民似乎仍信任歐盟。這次的統計顯示，有44％的人民表示信任歐盟（trust in EU），相較之下，僅34％的受訪者表示選擇信任自己國家的議會或政府。此外，有61％的民眾表示，對歐盟的未來前景感到樂觀。

歐盟委員會民情調查「人民最關切的議題」統計結果。（Photo by DW News截圖）

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