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百年來首間教堂動土 土耳其總統見證

2019-08-07 16:50台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

艾爾段任內對於弱勢信仰保護給予外界觀感不佳。(Photo by Presiden...
艾爾段任內對於弱勢信仰保護給予外界觀感不佳。(Photo by Presidencia de la República Mexicanaon Flicker under Creative Commons license)
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土耳其百年來首度開始興建新教堂，總統艾爾段親自出席典禮並宣示保護宗教平等的決心。這間教堂是自1923年現代土耳其出現後第一間興建的新教堂，艾爾段也宣布，教堂預計2年後可以完工。

據《基督徒郵報》報導，艾爾段是在上週六出席位在伊斯坦堡的新教堂動工典禮，這間屬於敘利亞基督教信徒的教堂是土耳其在1923年成為共和國後第一間興建的新教堂。

喜愛土耳其都是一等公民

據《雅虎新聞》報導，艾爾段在2009年擔任總理時就要求相關單位為教堂尋找新空間興建。近幾年，土耳其也開始修復與重新啟用教堂，但伊斯蘭信仰為根基的政府一直被批評要將伊斯蘭教列為國教。

對此，艾爾段在安放奠基石的典禮上也趁機向外界釋出善意指出，「這個國家是屬於每個人的。任何人只要喜愛、貢獻與忠於土耳其都是一等公民。在政治、貿易或其他領域上都不會有任何阻礙。」他也指出，教堂會在2年內完工。

這項興建消息於今年1月宣布，當時伊斯坦堡與安卡拉敘利亞東正教會尤塞夫契汀也支持這項計畫。教堂興建費用將由敘利亞基督教支付，內部空間可容納700人。

艾爾段紀錄不佳

過去艾爾段政府對於保護國內少數基督徒宗教自由紀錄不佳，其中包括指控美籍布倫森牧師與恐怖份子有涉而任意拘捕而引發國際批評。

基督教佔土耳其總人口0.2%。官方統計數據指出，當地人口有98%是穆斯林，但今年初一項調查發現，在2008年至2018年間，土耳其人自認自己是無神論者的比率已從1％增加到3%。

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