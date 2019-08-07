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文學巨擘莫里森殞落 非籍美人困境多

2019-08-07 15:55台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

非裔美籍作家莫里森5日辭世，她生前的作品多深度探討黑人受白人強勢文化影響，與所受...
非裔美籍作家莫里森5日辭世，她生前的作品多深度探討黑人受白人強勢文化影響，與所受的困境。（Photo on Youtube截圖）
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諾貝爾文學獎得主托妮．莫里森於5日離開人世，她的生平著作多探索非裔美國人生活中面臨的處境，替他們在白人的強勢文化下發聲。莫里森擅長運用多種意象與文學手法，也經常使用對比的方式強烈映照出美國階級地位懸殊，呈現在白人的強權下，非裔黑人只能以暴力與消極處理問題。

一生獲獎無數

據《時代雜誌》報導，非裔美籍作家托妮．莫里森5日辭世，享壽88歲。莫里森出生於經濟大蕭條嚴重的俄亥俄州，父親為了維持生計，在鋼鐵工廠就職。但她的家庭仍十分注重教育，父母從小就告訴莫里森無數民間故事，莫里森本身也十分喜愛閱讀珍奧斯丁及馬克吐溫等文學巨擘的作品，這些都成為滋潤她文學心靈的養分。

《衛報》則指出，莫里森創作超過50年，她曾在 1993年以《索羅門之歌》獲諾貝爾文學獎殊榮、1988則因《寵兒》得到普立茲文學獎，2012年歐巴馬更親自贈與總統自由勳章，肯定莫里森的非凡表現。

為非裔美國人發聲

莫里森曾表示，她不喜歡別人描述她的作品「具有詩意」，因為她想要討論的議題是非裔美國人面臨的不公平，所以她的小說中多探討黑人的暴力與女性自我認同。余光中之女、學者余幼珊曾說，莫里森的作品呈現「美國白人經緯交織出一張網，網洞望出去，人人的自我認同皆扭曲變形」。

《最藍的眼睛》是莫里森寫的第一部小說，作者運用許多意象，描繪出黑人在白人主流文化影響下，只能消極的面對問題，甚至欺負自己人。女主角佩蔻拉想擁有白人女孩漂亮的藍眼睛，最後卻發瘋；女主角的母親寶琳則追求電影中白人的時尚，但卻遭來黑人同事的訕笑，顯示莫里森運用著十分成熟的筆法，娓娓道出身為非籍美國人的困境。

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