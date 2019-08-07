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印度將爭議領土變直轄區 中：不可接受 也無效力

2019-08-07 14:50世界日報 中國新聞組／北京7日電

本報系聯合報報導，印度政府宣布成立「拉達克中央直轄區」，其中涉及中印邊界西段爭議領土，引發中印間領土主權爭議。中國外交部發言人華春瑩6日就回應稱，對於印方單方面修改國內法律的形式，損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。

華春瑩表示，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土畫入印行政管轄範圍，這一立場是堅定、一貫的，從無任何改變。

華春瑩指出，近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。她說，敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。

印度近日向印控喀什米爾地區大規模增兵，並於5日突然宣布通過立法，取消印控喀什米爾地區維持了70年的自治地位，區內的拉達克被畫為中央直轄區。

除了中印間領土主權爭議，中國與越南南海海域對峙事件也有新進展。

路透報導，為抗議中國在越南專屬經濟區進行離岸海事探勘，越南民間團體6日在中國駐河內大使館外展開示威抗議。不過，越南警方迅速驅散這起短暫抗議活動。

中國勘探船「海洋地質八號」7月初進入南沙群島萬安灘探勘石油，遭越南派船阻擋，中越船艦已在海上對峙數周，這是南海海域的最新對峙事件。由於美國挑戰中國的廣泛南海主權主張，南海成為潛在全球衝突引爆點。

抗議活動在共黨統治的越南非常少見。警方在幾分鐘內，就驅離了由河內民間團體「No-U」約十名成員展開的短暫示威抗議。

越南日前指控，中國勘探船「海洋地質八號」及其護衛船在越南專屬經濟區和大陸棚從事非法活動，並要求中方把所有船艦撤離越南海域。

印度政府宣布成立「拉達克中央直轄區」，引發中印領土主權爭議。圖為印度軍方正在喀什...
印度政府宣布成立「拉達克中央直轄區」，引發中印領土主權爭議。圖為印度軍方正在喀什米爾首府街頭巡邏。 （路透）
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越南南海華春瑩
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