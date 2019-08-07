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萬那杜投資移民好申請 中國人占大宗

2019-08-07 14:07聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導

許多國家都有投資移民計畫，但都得花上好幾年，還要求申請者長期居住在當地。萬那杜的計畫則不然，申請者只需等待幾個月，而且你一生都不必踏上萬那杜領土，只需要花上15萬美金（約新台幣472萬元），就能成為公民，進而拿到萬那杜護照

為了增加收入，自2014年起，萬那杜政府開始投資移民計畫。2015年氣旋帕姆造成的災害讓萬那杜的資金需求更加迫切。今年6月，國會一個委員會向當地媒體透露，已有超過4000本護照依計畫售出。

萬那杜日報研究政府財報，發現單單2018年的銷售量就高達1800本護照。其中多數賣給中國人，即使眾所周知，中國不允許雙重國籍。

今年6月，六名中國人在萬那杜首都被逮捕，隨即被遣送回中國受審。據傳，這些人因為設立金融詐騙網站，以中國人為詐騙目標而被捕。六人中有四人已獲得萬那杜公民身份，在萬那杜國內引發投資移民的爭議。

萬那杜開國總統阿提・喬治・索科曼努表示，販售公民資格形同抹煞前人為獨立奮鬥的努力。索科曼努說：「政府需要坦承已售出多少護照，賣給了哪些人，以及銷售額是多少。」

萬那杜金融情報單位稍後表示，被遣返的中國人都沒有犯罪紀錄，而且是在公民身份核可後，萬那杜政府才被中國官方告知相關調查資訊。

萬那杜2014年開始提供投資移民，圖為萬那杜2017年新生成的火山錐。美聯社
萬那杜2014年開始提供投資移民，圖為萬那杜2017年新生成的火山錐。美聯社
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護照移民詐騙
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