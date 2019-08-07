登機前酒測未過 聯航2機師被控

2019-08-07 11:06 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



美聯航空(United Airlines)兩名飛行員6日在蘇格蘭過堂，被控在登機前未能通過酒精測試，涉嫌違反交通安全法。61歲的飛行員Glendon Gulliver並未認罪，暫時交保。

據美聯社報導，兩名飛行員3日原本將駕駛飛往新澤西州紐瓦克(Newark)的航班，卻因未通過酒精測試在蘇格蘭格拉斯哥機場遭到逮捕。根據蘇格蘭法律，飛行員、導航員以及其他航空工作人員的法定酒精含量，為汽車駕駛標準的一半還低。

受此影響，原定於當日從格拉斯哥飛往紐瓦克的美聯航空162航班被迫取消。事發時已登機的乘客對此一無所知，苦等許久後，被告知航班取消。當時美聯航給出的解釋是由於人手不足，不得不將162航班取消，但並未提及飛行員遭逮捕。

美聯航此後發布聲明，稱乘客和機組成員的安全是該公司的第一要務，美聯航以最高標準要求所有員工，對酒精有嚴格的零容忍政策；涉事飛行員已被立即停職，美聯航將全力配合當地執法機構調查。

這並非美聯航飛行員第一次涉嫌酒駕。2016年，該公司兩名飛行員也因超過法定酒精含量在格拉斯哥機場遭逮捕，35歲的副機長Paul Grebenc和45歲的Carlos Licona被判入獄。