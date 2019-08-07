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消滅反對聲音 土耳其政府焚書

2019-08-07 10:43聯合報 記者范振光╱即時報導

根據土耳其教育部的資訊，自從2016年的未遂政變以後，已有超過30萬本書籍被移出學校及圖書館。這些書的出版商和教士古蘭有關。

土耳其政府指控旅美的古蘭煽動政變，古蘭一直否認，但土國掃蕩任何和古蘭有關的事物，英國衛報報導，土國教育部長楚克上周宣布，已銷毀30萬1878本牽涉古蘭的書。土國一家網路新聞媒體刊登查扣並焚毀相關書籍的照片。

根據「土耳其整肅」網站，有一本數學書籍2016年被禁，原因是書中有一道題目提及古蘭姓氏字首（G）；2016年12月，土耳其報紙報導，180萬本教科書被下令銷毀重印，只因書中提到古蘭的居住地——美國賓州，土耳其政府認為這「極不恰當」。另有報導提到，含有古蘭一字的安卡拉街道名稱也改名。

言論自由組織表示，他們對土耳其教育部長的言論感到震驚。國際筆會與英國筆會發表聯合聲名表示：「僅僅三年，土耳其出版業幾乎全毀。29間出版社因為『散播恐怖分子文宣』而依緊急命令停業。」

英國筆會2018年表示，政變失敗以後，200家媒體與出版社被勒令停業，80位撰稿人受到調查並被起訴，更甚者，118所公立大學的5822名學者被開除。調查結果指出，這是土耳其的「言論自由危機」。

國際筆會表示：「政府肆無忌憚將觸角伸入媒體與出版業，讓批判的聲音閉嘴。我們呼籲土耳其官方讓出版業重開，恢復獨立營運的狀態，也呼籲土耳其政府立即終止迫害言論自由。」

土耳其2016年發生未遂政變後，總統厄多安開始整肅異己。路透
土耳其2016年發生未遂政變後，總統厄多安開始整肅異己。路透
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土耳其出版業
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