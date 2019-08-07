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諾貝爾文學獎 首位黑人女性得主病逝

2019-08-07 00:31聯合報 美聯社

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一九九三年成為首位黑人女性諾貝爾文學獎得主的美國小說家莫里森（Toni Morrison）五日病逝，享壽八十八歲。她一九八八年的小說Beloved贏得普立茲獎，與一九九二年的Jazz和一九九七年的Paradise被視為三部曲。

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