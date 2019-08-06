影／印度突襲廢除喀什米爾高度自治 來龍去脈一次看懂

2019-08-06 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



印度總理莫迪5日透過「總統令」，廢除印度憲法第370條，取消印控喀什米爾地區「查謨－喀什米爾邦」享有的高度自治特殊地位。 法新社 分享 facebook 印度總理莫迪5日召開內閣會議，建請總統簽署命令，廢除印度憲法第370條，取消印控喀什米爾地區、「查謨－喀什米爾邦」享有的高度自治特殊地位。最大反對黨、印度國大黨直指，這是印度民主憲政最黑暗的一天。

喀什米爾在哪裡？

喀什米爾位於喜馬拉雅山區，夾在印度、巴基斯坦和中國之間，地方雖小，卻具有重大的戰略意義。自印度與巴基斯坦分治以來，兩國都聲稱擁有喀什米爾的完整主權，更二度為此兵戒相見。特別是時至今日，印巴兩國都擁有核武器，讓喀什米爾被形容為「南亞的火藥庫」。

目前，喀什米爾由印度、巴基斯坦與中國分別實際控制。

為什麼印控喀什米爾享有高度自治？

印控喀什米爾原為一土邦（princely state），也是印度國內唯一穆斯林人口占多數的地區。末代土邦王公原本希望保持獨立，獲印度出兵支援擊敗巴基斯坦軍後，決定以「高度自治」為前提加入印度。

印方為此制定憲法第370條，賦予印控喀什米爾特別自治地位，包括保有自己的憲法、旗幟及立法自由，僅在外交、國防與通訊需聽命中央政府。

隨後，印度又在憲法第370條增列第35A款，允許查謨－喀什米爾邦自行立法界定邦永久居民相關法條，包括禁止外邦人永久居留、購買土地、成為地方公務員與獲得教育獎學金。

印度政府為何廢除印控喀什米爾高度自治？

印度總理莫迪與當前執政的「印度人民黨」（BJP）向來反對憲法第370條，認為此一條款妨礙喀什米爾完全融入印度、引發族群衝突及同化困難，甚至讓巴基斯坦趁機進行「敵意分化與滲透」。

2019年大選中，BJP將廢除憲法第370條列為競選政綱。隨著BJP贏得壓倒性勝利，莫迪內閣完全沒有浪費時間，立即著手兌現競選承諾。

印度政府為取消自治作出哪些準備？

印度當局3日先以恐攻威脅為由，增派萬名軍力，將查謨－喀什米爾邦「全境封鎖」，下令遊客與印度教朝聖者離境，關閉各級學校，暫停市話、手機與網路服務，當地政治領袖則遭到逮捕軟禁。

就在印度國內懷疑BJP打算廢除憲法第370條第35A款之際，莫迪5日召開緊急內閣會議，以「總統令」突襲廢除已經實施70年的憲法第370條，交由內政部長夏哈（Amit Shah）對國會宣布。

莫迪政府聲稱，憲法第370條本來就只是合併查謨－喀什米爾邦用的「臨時條款」，逕行撤除是「撥亂反正」。

憲法第370條被廢除，之後呢？

印度憲法學者對於政府逕行撤除的合法性見解不一，但莫迪內閣已計劃分拆印控喀什米爾，以印度教徒為主的「查謨」及穆斯林為主的「喀什米爾」合併為一個聯邦屬地，並有自己的民選議會，以佛教徒為主的「拉達克」（Ladakh）則成為另一個聯邦屬地，但沒有自己的議會。

喀什米爾地區人口約700萬人，其中高達97%為穆斯林。當地人擔憂印度教徒將趁機湧入，徹底改變喀什米爾以穆斯林人口為主體的現實。