影／空中驚魂！英航BA422航班機艙冒煙迫降 乘客：像恐怖片

2019-08-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



PANICO!!! MIEDO jamás habia vivido algo igual. Buf lo hemos contado de milagro! Se ha prendido fuego el avión en el que volábamos Londres-Valencia!! Acabamos de aterrizar @British_Airways pic.twitter.com/E82pfIKvJQ — Dani Meroño Bori (@Dani_Merono) August 5, 2019

英國廣播公司（BBC）稱一名地勤人員表示，事故原因為引擎起火。

英國衛報報導，西班牙體育記者Dani MeroñoBori在推特上發布一則影片，內容顯示該架載有175人的航班機艙內濃煙滿布，且機上某處似乎起火。

他發推文說，「可怕！！！以前從未遇過這種事」，「真是個奇蹟，我們搭乘從倫敦到瓦倫西亞的班機起火了。我們剛剛降落」。

另名乘客則發推文說：「如此駭人的經歷猶如恐怖電影。」

該航班在瓦倫西亞機場緊急著陸。降落後，乘客使用緊急逃生梯離開飛機。

緊急降落後，有三名乘客因煙霧中毒被送往醫院治療，另有12人則在逃生時受到輕微擦傷。

英國航空在一份聲明中說：「我們可以證實一架從希斯洛機場飛往瓦倫西亞的BA422航班今天遇到技術性問題。這架型號A321的飛機已成功降落，所有乘客和機組人員都已下機，將給予他們協助。」