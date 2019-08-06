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奈國版保外就醫 什葉派領袖至印度治療

2019-08-06 14:50台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

札克札奇夫婦申請保外就醫獲得法院批准，但反對者擔心他在期間發揮政治影響力。(ph...
札克札奇夫婦申請保外就醫獲得法院批准，但反對者擔心他在期間發揮政治影響力。(photo by Youtube影片截圖)
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奈及利亞版的保外就醫通過，什葉派領導人札克札奇夫婦獲准前往印度接受治療！奈國遜尼派政權下的卡杜納州高等法院5日批准札克札奇夫婦前往印度的「保外就醫」，札克札奇領導的伊斯蘭運動派表示這是「遲來的正義」；不過，州政府和檢察署長表示，雖然得接受法院裁決，但他們對札克札奇特別選擇前往印度的原因感到質疑，擔心他藉由保外就醫影響其支持者。

IMN稱批准案合理

根據《CNN》報導，奈及利亞高等法院5日發布聲明，批准伊斯蘭運動派（IMN）創辦人、什葉派領袖札克札奇與其妻子的保外就醫申請，由於他們的健康狀況有必要暫停審判過程，前往印度醫院接受膝蓋診治。

對此，IMN5日發表聲明稱讚法院裁決，他們認為札克札奇得到保外就醫批准是肯定的，但他們將會對札克札奇被逮捕的案件持續抗爭，最終目標是要奈國遜尼派政權放過札克札奇，停止針對什葉派的迫害。

IMN提到的抗爭通常都會演變成武裝衝突，追溯到上個月的奈國國民議會外衝突，什葉派激進作風導致警民衝突，演變成9名警察受傷，多名教眾被捕。

憂保外就醫節外生枝

然而，據《國家網》報導，州政府和檢察署長透過律師巴耶羅表態，應該接受法院判決結果，但他們會透過持續上訴表達不認同，他們質疑札克札奇特別選定印度作為保外就醫的地點，雖然尚未有證據，但他們擔心這位什葉派領袖只要離開法院系統就會散發他的影響力。

此擔憂與我國前總統陳水扁在保外就醫時、發言屢踩紅線神似，阿扁高達18次的保外就醫中多次鑽漏洞，都打擦邊球的說法，但最終都牽扯到政治。而巴耶羅一方便是擔心札克札奇影響到什葉派支持者的情緒，他們強調，這位看似健康狀態不佳的IMN領袖可是因殺人罪、破壞社會和平罪等8個罪名而被捕的，絕不能小覷他言行的影響力。

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