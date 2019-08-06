影／土庫曼強人領袖駕車繞地獄之門 官媒釋影片闢過世謠言

2019-08-06 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



中亞國家土庫曼的強人領袖別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhammedov）傳出任內驟逝的謠言後，官方特別釋出一段影片，不僅顯示他安然無恙，而且還生龍活虎的駕駛越野車，繞行土國境內出名景點「地獄之門」。

2006年上台至今的別爾德穆哈梅多夫，7月下旬沒出現在國營媒體上，外界紛紛揣測他的健康是不是出了問題。一些外國組織，部分由反對團體經營，聲稱他已病倒。

然而，這位現年62歲的土國總統上周重新現身國營媒體，視察首都阿什哈巴特（Ashgabat）的巴士站。官方電視台4日還播放報導，詳述別爾德穆哈梅多夫最近的度假行程。

在這次假期裡，他開著越野車造訪有「地獄之門」之稱的達瓦札天然氣坑（Darvaza gas crater）----這是位於卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）的天然氣田，在蘇聯時代因為探勘，坍塌形成的大坑，內部有熊熊大火。

「地獄之門」的火勢據信自1971年起連續燃燒近50年；土庫曼人想將此地打造成國際觀光景點。

別爾德穆哈梅多夫在影片裡也進行其他休閒活動，包括上健身房、打保齡球、騎馬，以及在音樂工作室作曲。但目前並不清楚影片拍攝的時間。

土庫曼政府強力否認別爾德穆哈梅多夫生病或過世的傳言。駐莫斯科的土庫曼大使館發言人7月21日曾接受媒體採訪斥為「一派胡言」。

由於土庫曼政府獨裁專制，很難確認事實究竟如何。別爾德穆哈梅多夫近年來透過國營電視台搞個人崇拜，通常是在競技比賽中痛擊對手，或在如癡如狂的觀眾面前展現他的音樂天賦。

僅偶而流出對他不那麼阿諛奉承的影片：2013年，業餘拍攝的影片顯示，別爾德穆哈梅多夫賽馬時從馬背上摔下來，體育館驟然陷入一片靜默。雖然總統落馬的影片在國際媒體上廣泛流傳，但土國國營電視台完全不報導此事。