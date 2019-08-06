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紐西蘭墮胎將除罪 正反意見拉鋸

2019-08-06 12:57台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

紐西蘭政府日前宣布，將推動使墮胎合法化的法案，此法賦予女性一定程度的墮胎自由，並將墮胎從《1961年犯罪法》中正式移除，總理阿爾登預期表決結果正反方將會很接近。對此，紐西蘭的宗教團體發言人表示，此變革只注重女性選擇墮胎的權利，卻忽視了胎兒的權益與孕婦的健康。

墮胎可望除罪化

《紐約時報》報導，根據此法案，女性懷孕滿20週前可提出墮胎要求，無需先經過醫師進行生心理評估檢查，懷孕20週後，申請者將接受一定程度的評估，同時，此法案也會將墮胎《1961年犯罪法》中移除。紐西蘭法務部長李特表示，墮胎應該被視為健康問題，修法將使紐西蘭的法律向已開發國家看齊。

墮胎在紐西蘭的正當性始終處在灰色地帶，雖然其在《1961年犯罪法》中被列為違法，但民間還是有私下幫婦女進行墮胎，前提是申請人需接受兩位醫師的健康諮商。然而，這樣的規定對於大城市以外的人民來說難以達成，據統計，最近十年就有約2500位紐西蘭女性無從申請墮胎或是遭拒。這個議題總理阿爾登上任後才受到重視，這位重視女權的總理也是這次法案幕後的重要推手。

國內反應聲浪

根據《德國之聲》的報導，此提案在國內普遍受到正面回應，但仍有一些疑慮的聲浪。支持墮胎的團體ALRANZ肯定政府爭取墮胎權益的作為，表示與現狀相比已是一大突破，但也質疑法案中20週的限制，領導人巴拉馬克指出，這個限制會壓縮孕婦考慮的時間，因為孕婦在懷孕20周左右時仍需要進行部分檢查程序。

紐西蘭的宗教團體則對此提案感到錯愕，認為這個法案違反人權，其發言人表示，此變革只注重女性選擇墮胎的權利，卻忽視了胎兒的權益與孕婦的健康。

這個法案現階段會送入議會，將在公共諮商後進入表決程序。由於表決方式是進行良心投票，議員不必根據政黨的路線來投票，總理阿爾登預期表決結果將會很接近。

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