2周內第4次！北韓今晨又發射兩枚不明飛行物

2019-08-06 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



韓聯社報導，北韓6日清晨朝日本海試射兩枚不明飛行物，是兩周內第四次發射，顯然是對美國和南韓聯合軍演表達抗議。

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，北韓自黃海南道向東部海域發射兩枚不明飛行體，至於確切的飛行物型號、飛行範圍和其最大高度都還未知。

JCS說，正密切監控此一情況，以免對方再次試射，將保持戒備狀態。