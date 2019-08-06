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軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

2周內第4次！北韓今晨又發射兩枚不明飛行物

2019-08-06 08:32聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

韓聯社報導，北韓6日清晨朝日本海試射兩枚不明飛行物，是兩周內第四次發射，顯然是對美國和南韓聯合軍演表達抗議。

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，北韓自黃海南道向東部海域發射兩枚不明飛行體，至於確切的飛行物型號、飛行範圍和其最大高度都還未知。

JCS說，正密切監控此一情況，以免對方再次試射，將保持戒備狀態。

美方向韓聯社透露，「我們正在監控情況，並與我們的南韓、日本盟友密切協調」。

北韓在2周內4度進行試射，抗議美韓進行聯合軍演。路透
北韓在2周內4度進行試射，抗議美韓進行聯合軍演。路透
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