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打壓穆斯林？印度廢喀什米爾自治

2019-08-06 00:26聯合報 編譯李京倫／報導

印度政府五日頒布總統令，取消喀什米爾的特殊地位，圖為警方在查謨架設路障並實施宵禁...
印度政府五日頒布總統令，取消喀什米爾的特殊地位，圖為警方在查謨架設路障並實施宵禁。 （美聯社）
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印度五日頒布總統令，廢除印度憲法第三七○條，使最北方的查謨-喀什米爾邦失去特殊地位，不再擁有大量自治權。喀什米爾是印度唯一穆斯林居多的邦，觀察家說，印度政府這麼做，是要讓印度教徒取代穆斯林，成為喀什米爾的多數族群。巴基斯坦譴責印度此舉違法，說巴基斯坦會「動用一切可能手段」反擊。

巴基斯坦外交部發表聲明，強調喀什米爾是國際公認的主權爭議區，「印度政府的片面行動不能改變喀什米爾的爭議地位」。巴基斯坦外長庫雷希說：「印度在玩危險的遊戲，會對區域和平穩定造成嚴重後果。」

美聯社報導，總統令寫道，廢除憲法第三七○條「即刻生效」，而且總統令「效力超越憲法」。

印度憲法第三七○條規定，喀什米爾邦有權擁有自己的憲法，並在國防、外交和通訊事務以外的所有事務上擁有自主權。此外，禁止印度其他邦的人在喀什米爾永久居留、購買房地產、取得獎學金和在喀什米爾邦政府工作。

印度內政部長夏哈不顧反對派大規模抗議，在國會中宣布這道總統令，他說，總統簽署後，命令立即生效。

夏哈還公布法律草案，打算把喀什米爾邦分拆為兩個「聯邦屬地」，一個是查謨-喀什米爾，有自己的民選議會，另一個是拉達克，沒有自己的議會。在印度，「聯邦屬地」和「邦」的主要區別在於「邦」有自己的邦政府，「聯邦屬地」則由中央政府直接管轄。

目前查謨-喀什米爾邦分為三大區域：印度教徒居多的查謨、穆斯林居多的喀什米爾和佛教徒為主的拉達克。

印度總理莫迪的人民黨以「印度教民族主義」為根基，這是當代印度一種帶有強烈教派主義色彩的社會政治思潮，強調印度教至高無上，在印度建立一個印度教國家。今年五月大選時，人民黨的政見之一就是廢除喀什米爾的特殊地位。

四日深夜，印度政府軍在喀什米爾最大城斯利那加的路口放置路障和帶刺鐵絲網，並命令學校停課，禁止公開集會。當局還切斷手機的網路服務，防止反印度勢力集結和消息散播。在夏哈宣布總統令前幾小時，喀什米爾兩名前首席部長阿布杜拉和梅布巴．穆夫提遭到軟禁。

印度當局最近至少增派一萬名軍人到喀什米爾，並要求數以千計遊客和印度教朝聖者離開喀什米爾，以避開「恐怖活動威脅」。

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新聞辭典／印度憲法第三七○條

一九四七年印度與巴基斯坦分別從英國獨立後，外界原以為穆斯林居多的土邦查謨-喀什米爾會加入巴基斯坦，不過，喀什米爾統治者決定加入印度，以報答印度協助對抗巴基斯坦部落入侵。

一九四九年，印度當局在憲法中新增第三七○條，讓喀什米爾擁有自己的憲法和邦旗，並對外交、國防和通訊以外所有事務有自主權。

後來，當局在第三七○條裡新增三五Ａ條款，讓喀什米爾永久居民享有特殊待遇，例如，唯有永久居民能在喀什米爾邦政府工作和在邦裡擁有房地產。一般認為，這個條款旨在保護喀什米爾作為「印度唯一穆斯林居多的邦」。

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