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蘇丹啟動憲法宣言 鋪路文人統治

2019-08-06 00:29聯合報 編譯陳韋廷／綜合報導

蘇丹抗議陣營代表阿拉比（左）和軍政府副領導人達加洛，四日在首都喀土木簽署權力共享...
蘇丹抗議陣營代表阿拉比（左）和軍政府副領導人達加洛，四日在首都喀土木簽署權力共享協議。 （美聯社）
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北非國家蘇丹反對派與執政的軍事委員會四日簽署一份權力共享協議，啟動有關組建過渡政府的憲法宣言，為今年四月政變推翻總統巴席爾後邁向文人統治鋪路。

美聯社報導，雙方代表簽署憲法宣言，同意在舉行大選前的三年多過渡時期裡，建立軍人與文人共治的聯合執政委員會，並將設立由立法機構以及抗議運動陣營任命的內閣。

蘇丹軍方今年四月推翻巴席爾長達卅年獨裁統治後，又經歷要求迅速過渡到文人政府統治、持續數月的大規模抗議，反對派與軍方協商數周後，終於在七月十七日達成權力共享協議。

非洲聯盟與衣索比亞仲裁人的見證下，反對派領袖阿拉比與軍政府副領導人達加洛共同簽署宣言，這份文件主要是說明權力劃分事宜，以及解決其他懸而未決的爭議。文件並載明，過渡時期的前廿一個月由軍方主掌聯合執政委員會，後十八個月將權力移交給文人領袖。

達加洛在聯合記者會上表示，這份協議結束了蘇丹歷史上的對抗與鬥爭時代。「我們以夥伴身分參加談判，又以一個團隊的身分離開談判桌。國家意志勝利了。這是個雙贏局面。」他在簡單演說後也做出勝利手勢說：「簽署這項協議，我們就此展開蘇丹挑戰性的歷史新頁。」

雙方的最終協議將於下月十七日簽署，根據時間表，軍事委員會將於隔天隨著聯合執政委員會成立而宣告解散。

蘇丹非洲衣索比亞
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