終止獨裁和平過渡 蘇丹簽憲法宣言

2019-08-05 12:36 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



蘇丹軍事過渡委員會與反對派終於簽署憲法宣言，結束軍政府統治，並將重組委員會。（Photo on Youtube截圖under CC license） 分享 facebook

蘇丹軍事過渡委員會與反對派昨（4日）簽署憲法宣言，平息近3個月軍政府的獨裁，並詳細規劃主權委員會的組織方式。然而，宣言中並沒有明確解釋快速支援部隊是否該解散或重組，也沒有清楚交代未來過渡委員是否將接受制裁，但多數蘇丹民眾對終止獨裁仍感到欣慰。

新憲法宣言

根據《BBC》4日報導，過渡委員會的副主席赫梅蒂和反對派領袖雷比終於簽署宣言，結束委員會的獨裁統治，宣言內容包含雙方同意有3年的和平過渡期。此外，新的總統會將由反對派推派，國防部長則會由軍隊選任。

《半島電視台》則指出，主權委員會將由6位反對黨黨員擔任、5位將軍組成。等8月17日11位委員名單確認後，雙方就會正式簽署，協議正式生效。

部分難題未解

據《紐約時報》分析，雖然宣言已有相關規劃，但仍有兩大問題沒被解決。第一是快速支援部隊(Rapid Support Forces，原隸屬過渡委員會)去向並沒有被交代清楚，只有暫時協議部隊將由蘇丹軍隊管轄。

另一議題則是過渡委員會成員是否可以享有法律豁免權，抹除先前犯罪行為。

7月底時，蘇丹中部曾出現大規模學運示威抗議，不滿軍方獨裁及物價攀升，過渡委員會最終派出快速支援部隊，造成6名學生罹難。然而，雙方目前僅協議未來將交由反對派決定。

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